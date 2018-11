Prikaz nasprotnih dejstev: Razjarjeni vlagatelji iz Londona grozijo slovenskemu ministru

"V naslovu članka je v trdilni obliki zapisano, da razjarjeni vlagatelji iz Londona grozijo slovenskemu ministru, čeprav avtorji za to, da gre dejansko za vlagatelje družbe Ascent Resources, nimajo nobenih dokazov. Trditev je pretirana in neresnična, saj za povezovanje avtorjev zapisov na Twitterju z družbo Ascent Resources avtorji nimajo podlage niti niso za to v članku navedli dokazov. Zato družba Ascent Resources resničnost takšnega zapisa spodbija in navaja, da z »razjarjenimi vlagatelji« ni povezana niti ne podpira stališč, ki so jih nekatere osebe, za katere ni znano, kdo so, zapisale na Twittterju.

Brez kakršne koli podlage je tudi naslednja trditev: “Najbolj je na udaru Leben. Več vlagateljev v Ascent Resources mu bolj ali manj odkrito grozi. V kolonialni maniri napovedujejo tudi javno sramotenje Slovenije kot države, ki prijaznost do tujih vlagateljev obljublja le na papirju.” Tudi pri omenjeni trditvi, da gre pri osebah, ki jih avtorji omenjajo, za vlagatelje v Ascent Resources, avtorji ne predložijo nobenega dokaza za svoj zapis. Niti ni jasno, kaj je mišljeno z zapisom “v kolonialni maniri napovedujejo tudi javno sramotenje Slovenije kot države”. Ta zapis je mogoče prepoznati kot zlonameren, saj družbo Ascent Resources – brez kakršnih koli dokazov, da gre za njene vlagatelje – povezuje z besedno zvezo “v kolonialni maniri”, ki sporoča, da gre za prakse iz preteklosti, ki so sporne in neprimerne.

V članku je zapisano, da se je minister Jure Leben znašel na udaru uprave in jeznih delničarjev družbe Ascent Resources, avtorji se v uvodu članka tudi sprašujejo, s čim vse grozijo ministru Lebnu. Trditev, da se je minister Jure Leben znašel pod udarom uprave družbe Ascent Resources, je neresnična in jo zato treba zanikati in prikazati resnično stanje. Ni jasno, kaj je mišljeno z »zapisom na udaru uprave«, ključno pa je, da je trditev neresnična zato, ker uprava družbe Ascent Resources ni komunicirala z ministrom Juretom Lebnom. Zato tudi ni mogoče, da bi se ta »znašel na udaru uprave«. Avtorji za to svojo trditev niso navedli nobenih dokazov.

Trditev o jeznih delničarjih potrebuje bistveno dopolnitev informacije, in sicer tako, da ni v članku predočen nikakršen dokaz, da gre za »jezne delničarje družbe Ascent Resources«, kot se navaja v uvodu članka. Gre zgolj za prosto sklepanje avtorjev, da bi to lahko bili delničarji, za kar pa ni nobenih dokazov. Trditev torej ni preverjena, še več, je zlonamerna, ob dejstvu, da avtorji trditve niso podkrepili. Prav tako je treba pojasniti, dopolniti in zanikati navedbo v članku, da je uprava družbe izvajala pritiske in grozila ministru Juretu Lebnu. Na tem mestu ponovno navajamo, da pritiska na ministra s strani uprave ni bilo. Pojasnili smo, da med upravo in ministrom ni bilo komunikacije, iz česar sledi, da pritiska ni moglo biti. Nadalje pojasnjujemo, da zapis »V paniki, ki je sledila, se je prvi odzval direktor in solastnik britanske družbe Colin Hutchinson. Sloveniji in Lebnu je zagrozil s tožbo Evropski komisiji.« potrebuje bistveno dopolnitev informacije. Ta zapis nikakor ni grožnja, temveč navedba ene od legitimnih oblik pravnih sredstev, ki so po zakonodaji EU, ki glede na to, da je Slovenija del pravnega reda EU, velja tudi za Slovenijo, na voljo subjektom, ki menijo, da so bile njihove pravice pri izvajanju predpisov EU v določeni državi članici prizadete.

Gornje pojasnilo je treba dopolniti tudi z bistveno informacijo za javnost, da družba Ascent Resources spoštuje slovensko pravno ureditev in zakonsko možnost, da ima minister pravico odrediti nadzor nad postopki, ki potekajo pri subjektih, ki spadajo v pristojnost njegovega ministrstva. To je namreč del njegovih pristojnosti. Obenem pa se s takšnim nadzorom lahko učinkovito razjasnijo morebitne nepravilnosti, za katere se je namigovalo, da se dogajajo v omenjenem postopku. Avtorji v nadaljevanju zapišejo tudi: »Napovedana vojna Juretu Lebnu!" (pripis k videoposnetku sprožitve jedrske bombe). To je le del groženj in sporočil z ostro vsebino, ki so jih v zadnjih dneh na družabnem omrežju Twitter pod različnimi psevdonimi objavili domnevni delničarji Ascent Resources, britanske družbe, ki si že nekaj let prizadeva dobiti dovoljenja za črpanje zemeljskega plina v Prekmurju. Vsa so uperjena zoper ministra za okolje in prostor Jureta Lebna. Kot smo prejšnji ponedeljek razkrili na Siol.net, je Leben odredil notranji nadzor nad dvema postopkoma, ki jih je agencija za okolje (Arso) vodila v povezavi z načrtovanim črpanjem plina pri Petišovcih.«

Avtorji brez dokazov povezujejo neprimerne in neumestne tvite »z domnevnimi delničarji« družbe Ascent Resources. Gre za neresnične navedbe. Družba Ascent Resources z omenjenimi tviti ni povezana in se od njih tudi v celoti ograjuje. Tviti očitno predstavljajo zasebna stališča nekaterih oseb, ki ne predstavljajo stališč družbe in zato nikakor to ni uradna komunikacija družbe Ascent Resources. Za razumevanje zapisanega je gornje pojasnilo ključno, saj navedbe, da gre za »domnevne delničarje« niso z ničimer potrjene niti niso v članku za to trditev predočeni nikakršni dokazi.

Članek tudi netočno navaja, da naj bi predstavniki Ascent Resources zatrjevali »da so od visokih uradnikov slovenske Agencije za okolje dobili osebna zagotovila, da bodo dobili dovoljenje.« To navedbo je potrebno bistveno dopolniti. Šlo je za običajne informacije, ki jih Agencija RS za okolje v upravnih postopkih daje na vprašanja strank. Zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja je v času postopka prišlo do večjih sprememb zakonodaje, zaradi česar je bilo treba dokumentacijo vloge uskladiti in dopolniti z novimi in obsežnimi zahtevami. Informacija o bližajoči se izdaji okoljevarstvenega dovoljenja se je nanašala na stanje glede vseh dopolnitev in razjasnitev dejstev, ki naj ne bi bile več potrebne, saj je bilo v postopku izkazano, da so izpolnjene vse zakonodajne zahteve. Ob tem tudi poudarjamo, da družba Ascent Resources spoštuje slovenski pravni red in pravila, povezana z izdajo dovoljenj v projektu Petišovci, s tem pa tudi neodvisnost in objektivnost v omenjenih postopkih."

