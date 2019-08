Prijatelju pomagal prekriti streho in dobil 1.000 evrov kazni

Občan iz okolice Trebnjega na Dolenjskem je prijatelju pomagal pri delih na strehi hiše, ko je k njim pripeljal kombi finančne policije s štirimi uniformiranimi policisti, čeladami in pištolami. Legitimirali so jih in mu napisali plačilni nalog za 1.000 evrov kazni zaradi dela na črno. Sorodstveno razmerje – prijatelj je občanov sorodnik v četrtem kolenu – je bilo prešibko, da bi mu lahko brezplačno pomagal.

Prijatelju je brezplačno pomagal postaviti opaž in na novo prekriti streho na njegovi 40 let stari hiši, za to pa prejel plačilni nalog za 1.000 evrov, kar je razložil v objavi na Facebooku, ki je te dni zaokrožila po spletu.

Tisoč evrov globe za prijateljsko pomoč

"Sva pa s prijateljem 'šele' v četrtem kolenu v sorodu in po obrazložitvi finančnih policajev mu ne smem pomagati," je zapisal v objavi in priložil nekaj fotografij plačilnega naloga.

Kot je zapisano na nalogu, je izvajal "gradbena opažna dela na gradbišču", pri alineji o višini plačila za opravljena dela pa je policist zapisal, da je šlo za brezplačno delo v smislu prijateljske pomoči.

S fotografije naloga je jasno vidno, da so ga za pomoč prijatelju oglobili s 1.000 evri, pritožba zoper to odločbo pa ne zadrži izvršitve odločbe, je še zapisano na nalogu.

Foto: Facebook

Iz kombija naj bi opazili dela na strehi

Finančna policija naj bi iz kombija opazila dela na strehi in se zato ustavila pri njih – tako mu je razložil finančni policist, ki je vodil postopek z njim.

Občan je zapisal, da so jih obkolili ter legitimirali štirje finančni policisti s čeladami in pištolami, nato pa njemu napisali nalog, ker je z lastnikom hiše sorodnik šele v četrtem kolenu.

Pod njegovo objavo so se vsuli številni komentarji ljudi. Nekateri so prepričani, da jih je nekdo prijavil in obisk finančne policije ni bil naključen, drugi mu svetujejo, naj se pritoži oziroma nalog ignorira, saj njegovo ime na njem ni zapisano pravilno, večinoma pa so ljudje zgroženi nad kaznijo za pomoč prijatelju in njeno višino.

Za pomoč sorodniku ali sosedu ne smete prejeti nobenega plačila. Foto: Thinkstock

Kot je razloženo na spletnih straneh ministrstva za delo, lahko posameznik brezplačno pomaga le v določenih primerih.

Sosed kot fizična oseba lahko sosedu kot fizični osebi brezplačno pomaga pri vseh opravilih, a delo ne sme biti vezano na dejavnost, ki jo ima sosed registrirano kot pridobitno dejavnost. Zakon dovoljuje medsosedsko pomoč, če se ta opravlja brez plačila ali brez druge materialne koristi.

Brezplačna pomoč sorodniku prav tako ni delo na črno, vendar prav tako z določenimi omejitvami. V okviru sorodstvene pomoči lahko posameznik opravlja delo ali storitev za zakonca ali osebo, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, partnerja v registrirani istospolni skupnosti ali za osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti (razmerje med predniki in potomci) ali stranski vrsti (razmerje med potomci, ki izvirajo iz istega prednika) do vštetega tretjega kolena ter v sorodstvu po svaštvu (gre za razmerje enega zakonca do sorodnikov drugega zakonca) do vštetega drugega kolena.

Posameznik lahko tudi brezplačno pomaga pri delu na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah.

Prav tako delo na črno niso osebno dopolnilno delo in nujna dela, kot so dela pri preprečevanju ali odstranjevanju posledic naravnih in drugih nesreč, ter humanitarno, karitativno, prostovoljno ali dobrodelno delo.

Delo na črno je tudi, ko posameznik opravlja delo, ki ni priglašeno

Občan nam je dejal, da se ne želi izpostavljati. Na vprašanje, ali je po poklicu krovec, nam je dejal, da je v pokoju in da poklic, ki ga je opravljal, ni povezan z deli, ki jih je opravljal na strehi.

Kazen je prejel na podlagi 3. člena zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki pravi, da je prepovedano delo, kadar "posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa ta ali drugi zakoni".

Poleg tega zakon v tem členu določa tudi, da je prepovedano delo, kadar:

- pravna oseba ali tuj pravni subjekt, ki je pravna oseba, opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, določene v ustanovitvenem aktu;

- samozaposlena oseba ali tuj pravni subjekt, ki je samozaposlena oseba, opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti;

- pravna oseba, tuj pravni subjekt ali samozaposlena oseba opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja dejavnosti;

- tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji brez registrirane podružnice ali brez predpisanega dovoljenja;

- pravni subjekt, ki ima sedež v državi članici Evropske unije, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji, ne opravlja dejavnosti storitev v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu.