Pričakujemo lahko tudi močnejše nevihte

Zvečer in v prvi polovici noči se bodo predvsem v severni polovici Slovenije pojavljale plohe in nevihte, kakšna je lahko tudi močnejša, nato pa se bo ozračje umirilo, napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija.

Stabilna plast na višini okoli 3 km zaenkrat še preprečuje nastanek neviht, kar je vidno tudi na kameri na Kaninu. Proti večeru bodo predvsem na severu nevihte, kakšna je lahko tudi močnejša. Jutri bodo nevihte številčnejše, možni bodo močnejši nalivi. #VremeNapoved pic.twitter.com/wY7R2N7M1I — ARSO vreme (@meteoSI) August 13, 2020

V petek bo sprva še deloma sončno, sredi dneva, popoldne in v noči na soboto pa spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Možni bodo krajevni nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem pa bodo termometri pokazali do 31 stopinj Celzija, pišejo na Arsu.

V petek nas čaka sončno dopoldne, popoldne pa marsikje spet nevihte

V petek bo dopoldne sončno, popoldne bodo v Alpah in v krajih zahodno od nas nastajale nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi ponoči in zajele večino sosednjih pokrajin.

V soboto dopoldne se bo od zahoda delno jasnilo. Popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno s kakšno popoldansko ploho ali nevihto.