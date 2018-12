Previdno, ti bankovci so lahko ponarejeni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija pred bližajočimi se prazniki svetuje pozornost pri sprejemanju bankovcev, ki so lahko ponarejeni. V tem času pričakujejo, da bo v obtoku več ponrejenega denarja. Murskosoboški policisti so minuli teden na območju Gornje Radgone v hišni preiskavi že zasegli 16 ponarejenih bankovcev za 100 evrov.

Ponarejanja denarja sta osumljena 16-letnica z območja Gornje Radgone in 16-letnik z območja Ljutomera, ki sta po navedbah policistov konec novembra v enem izmed lokalov na območju Radencev poskušala unovčiti ponarejen bankovec za 100 evrov.

Ko je osebje lokala posumilo, da gre za ponaredek, sta bankovec vzela nazaj in račun poravnala z drugim bankovcem. Zoper osumljenca bodo policisti na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Običajno manjši nakup plačajo z večjim bankovcem

Kot navajajo murskosoboški policisti, ponarejevalci denarja običajno na določenem območju opravijo nekaj unovčitev, nato pa se umaknejo oziroma prestavijo drugam. Preden se odločijo za unovčevanje ponarejenega denarja, si ogledajo objekt, lokal, nadzorni sistem, delo zaposlenih in njihov način preverjanja bankovcev.

Znano je, da opravijo nakup cenejšega blaga, ki ga plačajo z večjim bankovcem, saj jim je v interesu, da dobijo vrnjeno večjo količino denarja. Največ se ponarejajo bankovci, ki so najpogosteje v obtoku, za 20, 50 in 100 evrov.

Običajno izkoriščajo javne prireditve, saj glede na veliko število obiskovalcev, slabše delovne pogoje, kot sta tema in odsotnost naprav za preverjanje pristnosti, denar veliko lažje spravijo v obtok. Gre za storilce, ki običajno s svojim videzom in obnašanjem ne izstopajo od večine strank in tako ne vzbujajo pozornosti zaposlenih.