Preverite, kakšno vreme nas čaka konec tedna

Danes bomo imeli jasno in zelo toplo vreme. V soboto se bo prehodno pooblačilo in nekoliko ohladilo, v nedeljo pa bo spet precej jasno, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Danes bo jasno, zjutraj bo ponekod na vzhodu in ob morju megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija.

V soboto se bo pooblačilo, v nedeljo bo precej jasno

V soboto zjutraj se bo od severa pooblačilo, ponekod v notranjosti države bo prehodno možna kakšna kaplja dežja. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod pa veter vzhodnih smeri. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne temperature pa od 8 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo predvsem na vzhodu nekaj nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo slabela in zvečer večinoma ponehala. Še nekoliko hladneje bo kot v soboto. V ponedeljek bo jasno s hladnim jutrom, še napovedujejo na Arsu.