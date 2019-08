Prenova travmatološke klinike: končno, a gre le za lepotne popravke #video

Več kot 80 let stara travmatološka klinika v Ljubljani je končno dočakala začetek obnovitvenih del. V oddelku C bodo obnovili bolniške sobe, zamenjali okna, razsvetljavo in elektroinštalacije. Vodja travmatologije pozdravlja obnovo, a gre (kot pravi) le za gašenje požara. V bolniških sobah bo še vedno po okoli šest bolnikov, kar je daleč od evropskega normativa. Prostori ne bodo klimatizirani, ker to ni predvideno v načrtu. Za lepotne popravke bodo odšteli okoli 80 tisoč evrov. Prostori pa naj bi bili bolj funkcionalni in bolnikom prijaznejši.

Na oddelku C, ki lahko sprejme 31 poškodovancev, je vse odslužilo svoje. "Od tega, da so puščale cevi, okna so bila slaba, zato je bilo pozimi mraz, higiena stropov in podov," našteva doc. dr. Anže Kristan, namestnik predstojnika KO za travmatologijo v UKC Ljubljana.

Bolniška soba 5 še čaka na popolno prenovo. Nova okna bodo opremljena z žaluzijami in komarniki, beljenje in prenova poda še prideta. Ohranili pa bodo freske iz leta 1941, torej iz časa, ko je bila klinika zgrajena.

Želijo si tudi več sanitarij in klimo

Po vzdrževalnih delih na oddelku C sledi obnova v sosednjem, D-oddelku, za 30 bolnikov. Želijo si tudi, da bi imel en oddelek na voljo več kot zgolj ene sanitarije in kakšno dodatno klimo, da jim poleti ne bi bilo vroče. A tega ni v načrtu, saj ni denarja. In tudi če bi si tega želeli, bi morali kliniko izprazniti.