Preiskava velike tatvine na škodo enega od celjskih podjetij

Na območju Policijske uprave Celje poteka preiskava suma storitve velike tatvine na škodo podjetja iz regije. Pretekli teden so prostost vzeli šestim osebam, pri njih so opravili tudi hišne preiskave, jim zasegli izdelke in jih kazensko ovadili.

Iz celjske policijske uprave so sporočili, da na območju Policijske uprave Celje poteka preiskava suma storitve kaznivih dejanj velike tatvine na škodo podjetja z območja pod njihovo pristojnostjo.

Preiskali so šest oseb in jim zasegli več izdelkov

Celjski policisti so sporočili tudi, da so prejšnji teden prostost odvzeli šestim osebam, ki jih sumijo tatvin izdelkov iz podjetja, pri vseh šestih so opravili hišne preiskave in jim zasegli več izdelkov. Po opravljenih nujnih preiskovalnih dejanjih so jih izpustili na prostost. Osumljene bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj velike tatvine.

Preiskava še poteka, zato več podatkov še ne morejo posredovati, so zapisali na PU Celje.

Šlo naj bi za podjetje BSH Hišni aparati, bilo naj bi še več osumljenih

V lokalnem okolju so zaokrožile informacije, da naj bi šlo za podjetje BSH Hišni aparati. Hkrati so se razširile tudi nekatere informacije o bistveno večjem številu osumljenih in vrednosti ukradenih izdelkov, a so v omenjenem podjetju o njih odgovorili, da "dejstva, ki jih navajate, ne držijo".

Ob tem so zagotovili, da "podjetje normalno posluje in uspešno obvladuje poslovne izzive, s katerimi se srečujemo v današnjem koronskem času". Več informacij za zdaj ne dajejo.