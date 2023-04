Predvolilna soočenja na RTVS bo zakonsko prevetrila delovna skupina

Programski svet RTV Slovenija je danes predlagal vršilcu dolžnosti generalnega direktorja zavoda Andreju Grahu Whatmoughu, da jim ob polletju poroča o predlogih delovne skupine za pripravo predloga zakonodajnih sprememb glede predvolilnih in predreferendumskih soočenj. Vodstvo naj v dialog vključi čim širši krog relevantnih deležnikov, so pozvali.

Grah Whatmough je na današnji seji programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) poudaril, da je zakon o volilni in referendumski kampanji nedorečen. Po njegovem mnenju bi moral biti čas pri soočenju v referendumski kampanji enako odmerjen tako tistim, ki zagovarjajo določeno stališče, kot tistim, ki so proti. Prav tako je treba nedvoumno določiti, katera politična stranka je tista, ki je parlamentarna, in katera tista, ki ni, je dejal.

Po prepričanju programskega svetnika Gregorja Drnovška, ki je predstavnik zaposlenih, bi morali na vlado poslati bolj ambiciozen predlog. Nacionalna televizija bi morala po njegovih besedah postati "atraktivna televizija", kar pa po vseh referendumskih in volilnih oddajah, ki so se zvrstile ob nedavnih referendumih in volitvah v letu 2022, zagotovo ni.

Član programskega sveta na predlog stranke SDS Jožef Jerovšek se je strinjal, da veljavna zakonodaja omejuje novinarje, vendar pa je dvomil o uspehu delovne skupine. Po njegovem prepričanju njeno mnenje ne bo imelo velikega učinka na zakonodajalca. "Delovne skupine imajo v DZ omejen domet. Iz te moke ne bo dosti kruha," je sklenil svojo misel.

Na seji v obravnavi tematike, povezane z MMC

V nadaljevanju so prešli na predstavitev delovanja Multimedijskega centra (MMC) RTVS. Vodja MMC Anže Ančimer je povedal, da je njihov glavni produkt spletna stran www.rtvslo.si. Po njegovem pojasnilu MMC, ki povezuje vse programe radia in televizije, v zadnjem obdobju uporablja tudi umetno inteligenco.

Predstavnica sveta delavcev RTVS Ksenija Horvat kot akutno težavo MMC vidi vprašanje vodenja. Kritična je bila do vršilca dolžnosti urednika uredništva za nove medije Igorja Pirkoviča, ki po njenih besedah na primer ne organizira dela na ustrezen način. Foto: Ana Kovač

Grah Whatmough je spomnil na statutarne spremembe, ki so MMC uvedle kot novo uredniško producentsko enoto z odgovornim urednikom. Glede na te spremembe direktorja radia in televizije pošljeta generalnemu direktorju po objavljenem razpisu usklajen predlog kandidata za odgovornega urednika. Vendar pa sta v. d. direktorja Radia in Televizije Slovenija, Mirko Štular in Uroš Urbanija, poslala vsak svoj predlog.

Grah Whatmough je pojasnil, da lahko zdaj ali sam izbere kandidata, kar pa se mu zdi najslabša možnost, ali se poskuša z obema vršilcema dolžnosti direktorjev uskladiti ali pa ponovijo razpis.