Predsedniška palača je ob prazniku dela odprla vrata za obiskovalce #video

Na široko so se odprla vrata predsedniške palače. Skozi njene prostore je obiskovalce pospremil predsednik Borut Pahor. Dneve odprtih vrat je do zdaj obiskalo 20 tisoč ljudi. Pahor pa je ob prvem maju poudaril, da delo ostaja temeljna vrednota in tudi temeljno merilo našega položaja v družbi. V luči prihajajočih evropskih volitev je državljane pozval k udeležbi.

Skupine ljudi so sončno dopoldne namesto na Rožniku preživele na obisku v predsedniški palači. Med njimi sta bila tudi Janko in Anja Juhart. Kot pojasnjuje Janko so se za obisk odločili, ker je hčerka Anja želela spoznati predsedniško palačo. "Zanimam se za politiko in se v prihodnosti vidim tukaj," je povedala Anja.

Skoraj 200 obiskovalcem je predsednik Borut Pahor najprej čestital ob prazniku dela, nato pa je poudaril njegove temeljne vrednote in ob 15. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo pozval k udeležbi na prihajajočih volitvah, ki bodo potekale v maju.

Nekaterih mladih s svojim govorom ni prepričal

"Presenetilo me je, ker je govoril bolj na splošno. Ni se poglobil v nekatere tematike in zdi se mi, da bi za kaj takega morala še predsednika vlade kaj vprašat," je dejala Anja.

So pa bili zato toliko bolj nad njegovo pisarno navdušeni najmlajši. Po običaju je na stol Pahor posadil enega od njih - tokrat dečka Taja, ter poklepetal s Katarino in Leonardom, ki sta se v Slovenijo preselila iz Brazilije.

Otroci navdušeni nad predsednikovo odprtostjo

Otrokom je pokazal še pismo, ki ga je papež Frančišek napisal sinu Luki, in jim razkril, katera je njegova najljubša barva. Otroci so bili nad predsednikovo odprtostjo in dostopnostjo navdušeni. Sam pa je po 140 obiskih vrtcev in šol vesel, da mlajše generacije vedno bolj cenijo našo državo kot starejše.

"Ti otroci veliko bolj podoživljajo Slovenijo kot domovino in se tudi veliko bolj izražajo z zastavo, himno in grbom," je povedal. Najmlajši pa znajo ceniti tudi dobro sladico. Ob koncu ogleda so iz palače zadovoljno odkorakali vsak s svojo sladoledno lučko.