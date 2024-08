Predor Karavanke zaprt v obe smeri

Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti Gabrk-Fernetiči pred Sežano vzhod proti Italiji.

Pet kilometrov dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za pot proti Jesenicam in Kranjski Gori se priporoča uporaba izvoza Jesenice vzhod.

Zastoji so tudi na posameznih odsekih na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani ter pred prehodom Šentilj proti Avstriji.

Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru ter na izvozu iz primorske hitre ceste med Jagodjem in Izolo na izvozu Izola proti Kopru.

Zaradi lokalnih neviht se priporoča previdno vožnjo, prilagoditev vožnje razmeram na cesti in upoštevanje varnostne razdalje.

Zaradi sanacije vozišča bo do 5. avgusta na štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri počivališču Lukovica proti Ljubljani.

Popolne zapore zaradi del so na hitri cesti med priključkom Dolga vas in prehodom Dolga vas ter na cesti Begunje-Bistrica med Slatno in Begunjami.

Zaradi odstranjevanja zemeljskega plazu je popolna zapora na cesti Litija-Zagorje pri Šklendrovcu.

Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.