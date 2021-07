Pred nami je vroč dan, ogrelo se bo do 36 stopinj Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. V drugi polovici tedna prihaja ohladitev, pogoste bodo krajevne plohe in nevihte.