Poslanci koalicije so danes v zakonodajni postopek vložili predlog sprememb zakona o praznikih in dela prostih dnevih. S predlogom želijo preimenovati praznik dan vrnitve Primorske k matični domovini, saj menijo, da ta zdaj ne ustreza zgodovinskim dejstvom. Predlagajo, da se termin vrnitev nadomesti s terminom priključitev.

Po navedbah predlagateljev Primorci že od nekdaj praznujejo praznik priključitve k matični domovini in ne vrnitve, saj je takšno poimenovanje praznika del njihove tradicije in kolektivne identitete. Termin priključitev prav tako uporabljajo vsi, ki ob prazniku prirejajo spominske slovesnosti in praznovanja, med njimi tudi primorske občine, društva in združenja.

"V kolektivni identiteti Primorcev je priključitev Primorske izid dolgoletnega in požrtvovalnega boja za narodne pravice – da lahko govorijo slovenski jezik in gojijo svojo kulturo," so v današnjem skupnem sporočilu za javnost izpostavile poslanske skupine SD, Svoboda in Levica.

Strah in skrb, da bi izraz priključitev Primorske povzročil neugodne mednarodnopravne in politične posledice, je po mnenju predlagateljev neupravičen in neutemeljen.

"Priključitev je rezultat mednarodno priznane Pariške mirovne pogodbe. Temu pa pritrjujejo tudi zgodovinska dejstva, zapisi in razlage priznanih zgodovinarjev," so izpostavili.

Število praznikov ali dela prostih dni se s sprejemom predlagane spremembe ne bo spremenilo

Kot še poudarjajo, s predlogom zakonskih sprememb ne predlagajo novega praznika, temveč želijo obstoječi praznik, ki ga praznujemo 15. septembra, terminološko pravilno poimenovati.

S sprejemom predlagane spremembe zakona se število praznikov ali dela prostih dni ne bo v ničemer spremenilo, zato uveljavitev zakona ne bo imela nobenih dodatnih finančnih posledic za državni proračun, kakor tudi ne za druga javna finančna sredstva, navajajo.