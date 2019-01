Policisti uro in pol zadrževali otroke s posebnimi potrebami #video

Kar uro in pol so policisti pri Lukovici zadrževali avtobus, v katerem je bila skupina otrok s posebnimi potrebami. Razlog za to je bil čisto banalen – nepravilen položaj znaka za prevoz skupine otrok.

Skoraj 40 otrok, med njimi tudi gibalno ovirani, ki potrebujejo posebno nego, zdravila in previjanje, je bilo zaradi nepotrebnega čakanja povsem izmučenih. Bilo je naporno, pripovedujejo otroci, katerih varnost v prometu ni bila z napačno nalepko prav z ničimer ogrožena. Ogrozilo jih je kvečjemu policijsko zadrževanje, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

V avtobusu je bil med policijsko kontrolo tudi 14-letni Nino Škalič. Več kot uro in pol trajajoče čakanje za fanta s cerebralno paralizo ni bilo prijetno.

Ker je domnevno rutinski nadzor trajal neobičajno dolgo, so spremljevalci o tem obvestili ravnateljico, ta pa je po telefonu poklicala policijo, a jim ni mogla pojasniti, zakaj je dolgotrajno čakanje za otroke s posebnimi potrebami tako mučno.

"Lahko bi bili bolj življenjski"

"Varnost otrok ni bila ogrožena, prav tako tudi ni bila po besedah teh policistov, ki so opravljali pregled. Menim, da bi lahko bili bolj življenjski," je povedala Metka Rovšek Kuharič, ravnateljica OŠ IV Murska Sobota.

Razlog za čakanje je namreč precej neživljenjski. Namesto znaka za prevoz otrok na levi strani je bil na avtobusu namreč znak na desni. To pa ni v skladu s prilogo pravilnika o delih in opremi vozil, ki natančno določa obliko označitve.

Na murskosoboški šoli s prilagojenim programom sicer razumejo, da so policisti opravljali le svojo službo, a da bi vendarle lahko ravnali bolj življenjsko in postopek opravili hitreje. Spremljevalci so morali tako hitro ukrepati, da ni bilo ogroženo zdravje otrok, ki so sedeli v posebnih sedežih.

Avtobusni prevoznik ne beži od odgovornosti in bo kazen tudi plačal, a kljub temu ne razume dolgega postopka.

Na šoli zdaj preverjajo, ali je tudi znak na njihovem kombiju pravilen ali ne, čeprav ob pogostih policijskih nadzorih nikoli niso imeli težav.