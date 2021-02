Policistom je uspelo izslediti pobeglega službenega psa

Danes zjutraj so policisti na območju Podgorja lovili večjo skupino nezakonitih migrantov, pri tem pa se je enemu od policistov iz rok iztrgal policijski pes in zbežal v smeri migrantov.

Sprožili so iskalno akcijo, pri kateri so jim pomagali tudi lovci, in ga pozneje tudi našli. "Pes je živ in nepoškodovan," so sporočili iz koprske policijske uprave.