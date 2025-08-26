Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
26. 8. 2025,
12.06

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
pogrešan

Torek, 26. 8. 2025, 12.06

1 ura, 17 minut

Policija prosi za pomoč: pogrešan je 37-letni Uroš

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Uroš Grašič | Foto policijska uprava Maribor

Foto: policijska uprava Maribor

Neznano kam je odšel 37-letni Uroš Grašič iz Gabernika. Pogrešanega so nazadnje videli danes zjutraj pri trgovini Lidl v Slovenski Bistrici, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Uroš Grašič je visok približno 175 centimetrov, suhe postave, težak med 70 in 80 kilogrami, svetle polti in temno rjavih las. Na sprednjem delu glave ima plešo. Obraz ima poraščen s srednje dolgo brado. Oblečen je bil v dolge kavbojske hlače modre barve in modro majico, obut v črne športne copate.

Grašič je danes zjutraj svoje vozilo parkiral na parkirišču pred trgovino Lidl v Slovenski Bistrici in se peš odpravil po Ljubljanski cesti v smeri bencinskega servisa Petrol oziroma v smeri Slovenskih Konjic, so še sporočili s policije. 

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, na policiji prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na tel. št. Policije 113 oz. na anonimni telefon Policije 080-1200.

Slovenska policija
Novice Pogrešanega 86-letnika našli mrtvega
pogrešan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.