Policija prosi za pomoč: pogrešan je 37-letni Uroš

Neznano kam je odšel 37-letni Uroš Grašič iz Gabernika. Pogrešanega so nazadnje videli danes zjutraj pri trgovini Lidl v Slovenski Bistrici, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Uroš Grašič je visok približno 175 centimetrov, suhe postave, težak med 70 in 80 kilogrami, svetle polti in temno rjavih las. Na sprednjem delu glave ima plešo. Obraz ima poraščen s srednje dolgo brado. Oblečen je bil v dolge kavbojske hlače modre barve in modro majico, obut v črne športne copate.

Grašič je danes zjutraj svoje vozilo parkiral na parkirišču pred trgovino Lidl v Slovenski Bistrici in se peš odpravil po Ljubljanski cesti v smeri bencinskega servisa Petrol oziroma v smeri Slovenskih Konjic, so še sporočili s policije.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, na policiji prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na tel. št. Policije 113 oz. na anonimni telefon Policije 080-1200.