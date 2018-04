Policija išče sprehajalca psa, ki bi lahko videla pogrešanega italijanskega študenta

Že od 25. marca je pogrešan 26-letni študent iz Italije David Maran, ki so ga prijatelji tisto noč nazadnje videli pri klubu K4 na Kersnikovi ulici v Ljubljani. Policisti so prišli do posnetka, na katerem je poleg dveh sprehajalcev psa tudi pogrešani študent, zato ju prosijo, da se jim čim prej javita.

Ljubljanski policisti so pri izvajanju aktivnosti v zvezi z iskanjem pogrešane osebe prišli do podatka, da sta bila 25. 3. 2018 okrog 6.30 opažena dva sprehajalca s psom na Petkovškovem nabrežju. Takrat je bil na posnetkih opažen tudi pogrešani italijanski študent, sporočajo s policije.

Opis sprehajalcev:



- ženska srednje postave, temnih las, spetih v čop, nosila je očala s črnim okvirjem, oblečena v črno daljšo bundo, segajočo do kolen, na ramenih je nosila nahrbtnik z neznanim vzorcem,

- moški srednje postave, oblečen v rdečo bundo z odsevnimi trakovi (na rokavih črne črte, del pod pazduho prav tako črne barve), na glavi je imel črno kapo, nosil je očala.



S seboj sta imela psa na povodcu. Pes je bele barve z daljšo dlako, večje rasti, lahko bi šlo za mladiča mešanca med komodorjem in neznano pasmo. Sprehajalca sta hodila po Petkovškovem nabrežju od Resljeve proti Vrazovemu trgu, nato pa zavila na most proti Ambroževemu trgu.

Policija sprehajalca vljudno prosi, da pokličeta na interventno številko 113, anonimni telefon 080 1200 ali na Policijsko postajo Ljubljana Center na številko 01 475 06 00.

Študenta videli v Italiji?

Čeprav Marana že od dneva izginotja aktivno iščejo po Sloveniji, so se pojavile tudi informacije, da so mladeniča prejšnji teden videli v Trstu. Prvič 31. marca v bližini supermarketa v drevoredu Miramare, kjer naj bi bil po besedah varnostnika okajen in v družbi treh fantov, drugič pa naj bi ga po poročanju italijanskih medijev v kavarni med koncem tedna opazila občanka. Ta je opisala, da je govoril v angleščini in da je povpraševal po internetu. Ker ga niso imeli, je lokal zapustil.

Pogrešani je bil na dan izginotja oblečen v temnozeleno jakno z napisom Napapini, obut v rjave čevlje, na glavi pa je nosil črno volneno kapo.



Policija prosi vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešani osebi, da to sporočijo na policijsko postajo Ljubljana Center na številko 01 475 06 00, na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.