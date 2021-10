Poklukar: okoliščine glede dečka z opečeno nogo na celjski urgenci znane že v ponedeljek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za zdravje Janez Poklukar je po petkovem zapletu s sprejemom otroka z opeklinami opravil razgovor z vodstvom celjske bolnišnice. Tam so mu pojasnili, da so odredili strokovni nadzor, ki bo razjasnil okoliščine. Kot so sporočili z ministrstva, naj bi bili zaključki nadzora znani v ponedeljek, bolnišnica pa bo o njih seznanila javnost.