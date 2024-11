Pogrešana 43-letna Ana Razpet

Svojci od sobote, okoli 11. ure pogrešajo 43-letno Ano Razpet iz Škofje Loke, so sporočili s Policijske postaje Škofja Loka. Ana Razpet je suhe postave, visoka okoli 165 centimetrov, temno rjavih las segajočih do ramen, ima rjave oči. Oblečena je bila v črne pajkice, črn puli in bordo rdečo bundo, obuta pa v nizke temne čevlje.