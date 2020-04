Pogrešajo tega moškega, zadnjič so ga videli na območju Ljubljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: PU Maribor S Policijske uprave Maribor so sporočili, da obravnavajo prijavo o pogrešani osebi, ki so jo podali njeni bližnji. Pogrešani je Branko Žmegač, močnejše postave, visok 175 cm, težak med 110 in 120 kg, krajših rjavih las. Nazadnje naj bi ga videli 27. marca letos na območju Ljubljane.

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, policisti prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.