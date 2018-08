Pogrešajo 37-letnika iz Gornje Radgone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti sporočajo, da svojci pogrešajo 37-letnega Denisa Časarja iz Stavešincev, naselja iz Gornje Radgone. Pogrešani je visok okrog 180 cm, športne postave in krajših kostanjevih rjavih las. Nazadnje so bili svojci z njim v stiku, ko je bil na dopustu v Crikvenici na Hrvaškem.

Pogrešani je visok okrog 180 cm, športne postave in krajših kostanjevih rjavih las. Foto: policija Nazadnje so ga svojci videli 11. avgusta, ko se je z osebnim avtomobilom znamke opel vectra, srebrne barve, reg. št. MS D4-150, odpeljal v Crikvenico na Hrvaško na dopust. Nazadnje so bili z njim v stiku 19. avgusta.

Policija poziva vse, ki bi imeli kakršnokoli informacijo o pogrešanem, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.