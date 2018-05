Poglejte, kaj vse se vam lahko pripeti, ko kupujete pohištvo!

Oglasno sporočilo

Preurejanje bivalnega prostora ni nikoli lahek in enostaven zalogaj. Ta podvig zahteva veliko časa, načrtovanja, potrpljenja in seveda denarja – tudi takrat ko gre vse po načrtu! Kaj pa, če vam povemo, da je preurejanje doma lahko preprostejše, hitrejše in cenejše ?

Za primer poglejmo, kaj se je zgodilo Domnu. Prvič po vselitvi v novo stanovanje se je odločil za prenovo. Bil je že skrajni čas, da ga uredi po svoje, saj se je vselil že dobro leto nazaj. Odločil se je, da bo preuredil spalnico, kjer nujno potrebuje novo posteljo, poiskal bo novo sedežno garnituro za dnevno sobo in pobrskal še za par malenkosti za kuhinjo in kopalnico.

Največji zaveznik – internet!

Do zdaj je imel le pozitivne izkušnje s spletnim nakupovanjem in ker pri nakupu ceni praktičnost in preprostost, se je odločil svojo novo opremo za dom poiskati kar na spletu. Iskanje je pričel na spletnem primerjalniku cen in ponudb Ceneje.si, kjer je na enem mestu lahko poiskal in primerjal vse želene izdelke.

Res je priročno, ko si na enem mestu lahko ogledate in primerjate vse, kar vas zanima. Za spalnico lahko poiščete vse – od posteljnega okvirja, letvenega dna, vzmetnice in vzglavnika pa do posteljnine. Za kuhinjo in kopalnico lahko pobrskate za nove police, kuhinjske omare in celo mikrovalovne pečice, najdete pa lahko tudi karkoli vam manjka v dnevni sobi, na hodniku ali na terasi.

Bodite realistični pri načrtovanju proračuna!

Proračun igra veliko vlogo pri načrtovanju nakupa nove opreme za dom. Posamični nakupi in istočasni nakup več kosov imata oba svoje prednosti in slabosti. Če si to lahko privoščite, je hkratni nakup večjega števila kosov dobra ideja, saj lahko na ta način ustvarite še dodatne prihranke v spletnih trgovinah.

Odlična prednost nakupovanja v spletnih trgovinah je preprosta primerjava izdelkov. Primerjava izdelkov, trgovin in pogojev nakupa bodo zagotovo pripomogli k temu, da boste ostali znotraj proračuna. In morda boste na koncu, tako kot Domen, prihranili celo dovolj za nakup nove mikrovalovne pečice!

"Moj delovni čas je nepredvidljiv in za iskanje opreme, ki mi je všeč, ne želim obiskati več salonov pohištva in še več veleblagovnic. Ravno zato se mi zdijo spletni portali, ki omogočajo iskanje in primerjavo izdelkov, res super."

Velika ponudba = velika prednost!

Izvirno, lepo in usklajeno ... vse to želimo doseči, ko izbiramo novo pohištvo in opremo za dom. Tu je ponudba spletnih trgovin v veliki prednosti v primerjavi z večkrat videnimi kosi pohištva v trgovinah, saj na spletu veliko lažje najdemo tisti poseben model pohištva, ki smo si ga predstavljali – naj bo to kavč, komoda ali poličnik za knjige.

"Imel sem jasno predstavo o fotelju, ki sem ga želel kupiti za dnevno sobo. Nekajkrat sem ga poskušal opisati prodajalcem v trgovini, vendar se mi je vedno zdelo, da me ne slišijo in ne razumejo, kaj želim."

Domen je svoj sanjski fotelj našel na razprodaji v spletni trgovini, na svoj naslov pa ga je prejel v roku petih delovnih dni. Kupil je še posteljo, preprogo za dnevno sobo, police za kuhinjo in novo ogledalo v kopalnici, na koncu pa zaradi svojih pametnih nakupnih odločitvev celo prihranil dober del proračuna.

Za konec smo ga prosili, da nam razkrije 5 ključnih nasvetov za vse nas, ki nameravamo kupiti kak kos pohištva na spletu:

Nakup pričnite na primerjalniku cen in ponudb Ceneje.si (tam na enem mestu najdete več kot 200.000 izdelkov iz več kot 350 trgovin). Primerjajte cene različnih trgovin. Preberite mnenja in komentarje drugih kupcev. Natančno in skrbno preverite mere, materiale in barve izbranega pohištva. V spletni trgovini preberite pogoje dostave in podrobnosti o morebitni vrnitvi izdelka.

Opremljeni z novimi informacijami hitro pobrskajte po kategorijah in poiščite izdelke, ki jih doma pogrešate ali pa jih želite zamenjati: