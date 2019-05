Pogled od blizu: več kot 100 dogodkov po vsej Sloveniji

Slovenija je spet dokazala svojo raznolikost, ustvarjalnost in inovativnost – v enem tednu se je po vsej državi zvrstilo več kot 100 dogodkov, na katerih so predstavili zgodbe, ki so nastale s pomočjo evropskih sredstev.

Zanimive delavnice, pohodi, ogledi kulturnih znamenitosti, spoznavanje slovenske kulturne dediščine našega podeželja in še in še. To so samo nekateri poudarki na dogodkih, ki so se prejšnji teden odvijali v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2019 v več kot 50 krajih po Sloveniji.

Z njo so v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skupaj s projektnimi partnerji že peto leto zapored predstavili dobre zgodbe, ki jih v Sloveniji pišemo s pomočjo evropskih sredstev.

Ponovno smo spoznali, da lahko pozitivne rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku.

Kateri projekt vas je najbolj navdušil? Med 1. in 15. aprilom je potekalo tudi glasovanje za najboljši projekt v kampanji. Na podlagi 42 tisoč glasov je zmagal projekt Krepitev zdravja za vse Brežice, ki je prejel kar 14.942 glasov in se je tako lahko predstavil s še pestrejšim programom.

Katere zgodbe so se vam predstavile?

Preverite utrinke samo nekaterih zgodb, ki so dobile posebno mesto znotraj projekta EU projekt, moj projekt.

#Plečnik v naših srcih: V okviru projekta ste si lahko brezplačno ogledali prenovljeno Plečnikovo hišo v Trnovem, ki je ravno s pomočjo evropskih sredstev doživela celovito konservatorsko, restavratorsko in arhitekturno prenovo, po kateri je prvič v celoti dostopna obiskovalcem.

#Za ogrožene živalske vrste: Cilj projekta VIPava je ohranjanje naravne dediščine. Gre za enega prvih naravovarstvenih projektov, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in zajema tako ukrepe za različne skupine živali kot tudi vzpostavitev zelene infrastrukture ob reki Vipavi z namenom ohranjanja ter izboljšanja stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini.

#Za bolj čisto vodo: K izboljšanju ekološkega stanja Kamniške Bistrice in s tem varovanju vodnih virov ter ohranjanju podtalnice veliko prispeva nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik, ki je po zmogljivosti postala četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji. Z njo je zagotovljeno dolgoročno kakovostno čiščenje odpadne vode za območje s 149 tisoč prebivalci za nekaj desetletij.

#Skupaj za bolj zdrav življenjski slog: Prebivalci lahko sicer k varovanju in ohranjanju zdravja največ prispevamo sami, veliko spodbud pa smo pretekli teden dobili od centrov za krepitev zdravja, ki so nas prek različnih delavnic, predavanj, vodenih vadb, tehnik sproščanja ali različnih meritev spodbujali k zdravemu načinu življenja. 25 zdravstvenih domov iz vse Slovenije, ki sodelujejo v projektu nadgradnje in razvoja preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle, je podprtih tudi z devetimi milijoni evropskih sredstev. Vse leto izvajajo preventivne programe, premagujejo ovire pri dostopu do preventive in tako prispevajo k boljšemu zdravju vseh prebivalcev.

#Pomoč šibkejšim: Da so v našo družbo vključeni vsi, si prizadevajo številni programi socialne aktivacije, ki se izvajajo s podporo Evropskega socialnega sklada. Predvsem si prizadevajo za opolnomočenje dolgotrajno brezposelnih oseb ter za njihovo ponovno vključitev v širše socialno in delovno okolje. Tako je tudi v projektu Prehod mladih, ki podpira in pomaga mladim s posebnimi potrebami pri lažjem prehodu iz šole na področje dela.

#Dragocena pomoč brezposelnim: Pri iskanju zaposlitve ali vzpostavljanju samostojne podjetniške poti lahko pomagajo tudi različni projekti, kot so sistem SPOT, Slovenska poslovna točka, ki ponuja podporne storitve države potencialnim in že delujočim poslovnim subjektom, ali omrežje EURES, ki svetuje pri transnacionalni mobilnosti, zlasti mladih. Če pa se vam zdi, da so vsi ti postopki prezapleteni, se obrnite na projekt STOP BIROKRACIJI s svojimi predlogi.

Imate zanimiv projekt, ki bi ga predstavili?

Inovativnih idej in želja po spremembi za širšo okolico je še veliko in v ta namen je Evropska unija Sloveniji dala na razpolago še dovolj sredstev – do leta 2023 ima Slovenija namreč na voljo dobre tri milijarde evrov.

V Sloveniji smo v zadnjih 15 letih uresničili več kot 10 tisoč projektov, ki so spisali mnoge uspešne zgodbe, podjetij, občin, nevladnih in drugih organizacij ter mnogih posameznikov. Z njimi se srečujemo vsak dan. Številne kraje smo povezali z avtocesto. Prenovili smo železniške poti in postaje. Varneje se sprehajamo in kolesarimo po številnih pločnikih in kolesarskih poteh. Našim najmlajšim smo zgradili sodobne in prijazne vrtce. Številne čistilne naprave so vrnile življenje v naše reke in potoke.

Z evropskimi sredstvi pa ne moderniziramo samo prometnih povezav, objektov in projektov, ki zagotavljajo čistejše okolje in varčnejšo rabo energije, ampak predvsem vlagamo v ljudi in njihov razvoj. Spodbujamo zaposlovanje tako mladih kot starejših z zagotavljanjem novih znanj in s spodbujanjem projektov, ki odpirajo nova delovna mesta. Posebno pozornost namenjamo spodbujanju podjetništva, raziskav in inovacij, z namenom povečanja konkurenčnosti našega gospodarstva in ne nazadnje dviga našega življenjskega standarda.

Sofinancirani projekti imajo dolgoročne učinke na kakovost življenja prebivalk in prebivalcev, ki se s časom še povečujejo. Z dogodki v okviru kampanje EU projekt, moj projekt Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju s projektnimi partnerji širi sporočilo, da je vsak projekt, ki se v Sloveniji uresniči s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja– ta se je letos prvič pridružil kampanji–, tudi naš skupni projekt. Poišči svojega na www.eu-skladi.si.