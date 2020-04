Pogačnik v sodni preiskavi zaradi najema hrvaških anesteziologov v UKC Maribor

Specializirano državno tožilstvo je potrdilo, da je bila januarja letos po enem letu od vložitve predloga zoper Pogačnika uvedena sodna preiskava. S tem se je zoper njega na sodišču začel kazenski postopek. Gre za večmilijonsko pogodbo Pogačnikovega inštituta z drugo največjo bolnišnico v državi pri posredovanju hrvaških anesteziologov. Policija je ovadbo spisala leta 2017, po pisanju STA poroča Pop TV.

Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je leta 2016 zaradi pomanjkanja anesteziologov sklenilo pogodbo z Inštitutom za raziskave v medicini, ki ga je vodil Pogačnik. Inštitut je nastopal kot posrednik pri najemu anesteziologov z Reke.

Najbolj so tedaj odmevale provizije, ki naj bi se kljub prvotnemu zanikanju Pogačnika gibale med deset in dvajset odstotkov od plačila anesteziologom. Hrvaški zdravniki naj bi za en prihod v Maribor prejeli tudi do 1250 evrov bruto, kar je razjezilo njihove slovenske kolege, ki so bili plačani manj, navaja STA.

Svet zavoda UKC Maribor je marca 2016 uvedel upravni nadzor nad omenjeno pogodbo, takratni generalni direktor UKC Maribor Gregor Pivec je sicer zagotavljal, da imajo podobnih pogodb za nakup storitev sklenjenih vsaj sedem. Med drugim so imeli po njegovih besedah take pogodbe sklenjene tudi z medicinsko fakulteto in Zavodom za zdravstveno varstvo, še piše STA.

Pivec je pozval ministrstvo za zdravje, naj dokončno presodi o pogodbi v primeru anesteziologov, to pa mu je poslalo stališče, da je takšna pogodba nezakonita. Kljub temu je vodstvo mariborske bolnišnice sklenilo, da pogodba za prihod reških anesteziologov ni sporna, saj brez njihove pomoči ne bi mogli opravljati programskih operacij, prekinitev sodelovanja pa bi pomenila tudi poslovno škodo.

Zadeva je prišla tudi v roke policistov. Kot so že leta 2017 poročali mediji, je policija spisala kazenske ovadbe zoper tri fizične osebe in jih predali specializiranemu državnemu tožilstvu. Ovadili naj bi Pivca, Pogačnika in takratnega vodjo nabave v UKC Maribor Petra Weissensteinerja, še dodaja STA.