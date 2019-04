Pisateljsko društvo po odstopu predsednice zapustile še štiri sodelavke

Pisateljica, pesnica in pedagoginja Aksinja Kermauner je sporočila, da z današnjim dnem nepreklicno odstopa s položaja predsednice Društva slovenskih pisateljev (DSP). Z današnjim dnem so sodelovanje z DSP prekinile tudi štiri administrativne in strokovne sodelavke. Razloge so članom društva posredovale v pismu, Aksinja Kermauner o razlogih še molči.

Sodelavke društva Nika Brajnik, Nina Kokelj, Agata Šimenc in Nana Vogrin so po poročanju današnjega Dela v pismu zapisale, da s 1. aprilom nepreklicno končujejo sodelovanje z društvom pisateljev. Vzrokov za to je več, so pojasnile: potekle so jim pogodbe o sodelovanju in niso dobile novih, pojavili so se očitki in neresnice o višini izplačil za njihovo delo, čeprav so sredstva pridobivale same v okviru sredstev za projekte.

Posledica neurejenih razmer

Nekateri so jim celo očitali, da naj bi si prisvajale društveni denar, kar so odločno zanikale, piše današnje Delo. Avtorice pisma so po pisanju časnika tudi navedle, da so nekateri člani društva in upravnega odbora nad njimi izvajali mobing.

Predsednica društva Aksinja Kermauner z današnjim dnem nepreklicno odstopa. Foto: STA

Člani upravnega odbora so nato po pisanju Dela 29. marca poslali odziv na omejeno pismo, v katerem ugotavljajo, da je vse skupaj posledica neurejenih preteklih finančnih razmer in da sodelavke ne razumejo, v kakšnem finančnem stanju se je znašlo društvo.

Kot je za STA povedala podpredsednica DSP in članica upravnega odbora društva Gabriela Babnik, je pismo omenjenih sodelavk legitimno v smislu, da ima vsak pravico do svojega mnenja. Sama pa se z njim ne strinja in meni, da pismo ni primerno ter da je "v resnici tudi polno laži".

Ukvarjajo se s primopredajo

Društvo ima po njenih besedah finančne težave "kot se na stotine društev po Sloveniji". "Projekte smo izvajali tako kot pred petimi ali desetimi leti, finančna sredstva pa so konstantno padala," je povedala Gabriela Babnik. "In tega gospe niso želele razumeti. Vztrajale so pri svojem," je dodala. Upravni odbor je bil po njenem mnenju do njih "ves čas zelo, zelo spoštljiv". "Mislim, da nihče izmed nas ni izvajal mobinga. Govoriti, da se je tukaj dogajal kolektivni mobing, je popolnoma nezrelo," je dodala.

Kot je še povedala, se trenutno ukvarjajo s tem, kako bodo opravili primopredajo, ki po zakonu mora biti. "Ne moreš, če ti nekaj ni všeč, kar zapreti računalnika in odkorakati. Stvari bo treba formalno urediti," je povedala Gabriela Babnik in dodala: "Saj nismo na nekem zasebnem bojišču, društvo je institucija z dolgo tradicijo in vsak se mora zavedati svoje funkcije."

Nina Kokelj je za STA potrdila, da vse štiri podpisnice pisma od danes ne sodelujejo več s pisateljskim društvom. Razloge za ta korak so članom pojasnile v pismu, dodatnih izjav za zdaj ne želijo dati. Foto: STA

Dodala je, da mora upravni odbor najprej sprejeti odstop Aksinje Kermauner. Ta mora kljub odstopu po pravilniku do volilnega občnega zbora, ki bo izredni, in izvolitve novega predsednika zakonsko še vedno izpolnjevati svojo funkcijo in nosi vso odgovornost.

"Tako da to ne pomeni, da smo padli v neko brezno. Tudi upravni odbor mora delovati normalno in poskrbeti za normalno delovanje društva," je dodala. O razlogih za odstop Aksinje Kermauner s položaja predsednice pisateljskega društva naj bi bilo sicer več znanega v torek.