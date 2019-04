Piranski akvarij bogatejši za nov bazen z meduzami #video

V Piranskem akvariju so se razveselili novega posebej zasnovanega bazena z meduzami. Gre za prvi takšen akvarij pri nas, v katerem meduze plavajo v bazenu z dvema izložbama. Ker so zelo občutljive, v njem ni nobenih ostrih robov, posebej uravnotežen pa je tudi vodni tok v bazenu. V njem si obiskovalci lahko ogledajo vrste meduz, ki živijo v slovenskem morju.

Uhati klobučnjak, morski klobuk in morsko kolesce so vrste meduz, ki trenutno plavajo v našem morju, so poročali v oddaji Danes na Planetu. "Uhati klobučnjaki so meduze s štirimi rožnatimi krogci. Teh je največ, vmes pa se najde tudi morske klobuke, ki lahko merijo tudi nad 40 centimetrov, in pa še morska kolesca, ki so zelo simpatične, majhne in prosojne meduze," je razložila strokovna delavka in akvaristka v Akvariju Piran Manja Rogelja.

V slovenskem morju običajno naletimo na pet vrst meduz

Meduze v morjih plavajo že okoli 550 milijonov let. Pri nas običajno naletimo na pet različnih vrst, zaradi sprememb v ekosistemu so se močno namnožile in že povzročajo težave.

"So težava za ribiče, ker polnijo mreže, tudi za turizem niso v redu, če na primer pomislite, da vas poleti, ko se kopate, nekaj oplazi, česar pa večinoma sploh ne vidimo," je pripovedovala Tjaša Kogovšek z Morske biološke postaje Piran – Nacionalnega inštituta za biologijo.

V novem bazenu plavajo tudi rebrače, zloglasen zooplankton, ki je navidez podoben meduzam in ki dela škodo ribičem. Zadnje tri tedne zadnje skrbi pomočnik akvarista Gorazd Lazar.

"Vsaki dan počistim penilke in filtre, potem vzamem rakce, ki se imenujejo artemije, jim dam jesti, nato pogledam, ali dobimo še kakšne nove primerke meduz," je razložil Lazar, ki meduze išče ob obali ali v globljem morju.

"Bolj ko je pisana, lažje jo fotoaparat izostri"

Več o meduzah lahko izveste tudi ob fotografski razstavi. Za potapljača Tihomirja Makovca, ki pod vodo fotografira že 20 let, so meduze svojevrsten izziv. "Če si proti dnu, moraš gledati proti vrhu, da jih opaziš. Zelo težko je fotografirati prozorne. Bolj ko je pisana, lažje jo fotoaparat izostri in lažje jo fotografiraš," je poudaril Makovec.

Ker se meduze nenehno premikajo, za dobro fotografijo naredi tudi do 40 posnetkov. Razstava bo v prihodnjih dneh zaokrožila po vsej slovenski obali, so še poročali na Planetu.