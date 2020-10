Okužbe tudi na Ortopedski kliniki. Ustavljajo vse posege.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi okužb z novim koronavirusom med zaposlenimi na Ortopedski kliniki v Ljubljani ustavljajo vse posege. Okužene so tudi štiri medicinske sestre v bolnišnici Topolšica.

"Zaznane so bile okužbe med zaposlenimi Ortopedske klinike, katerih izvor je najverjetneje asimptomatski bolnik," so zapisali v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

Dodali so, da do zaključka epidemiološke analize in opravljenih brisov predvidoma za deset dni ustavljajo elektivne ortopedske posege, naročeni bolniki bodo prejeli nov datum posega.

Urgentni bolniki bodo sprejeti na druge oddelke in ustanove, ambulantna dejavnost trenutno nadaljuje delo.

V Topolšici okužene štiri medicinske sestre

V Bolnišnici Topolšica pa so z novim koronavirusom okužene štiri medicinske sestre, ki so v karanteni, je za STA povedal direktor bolnišnice Jurij Šorli. Ena izmed teh sester se je okužila doma ter okužbo prenesla na ostale tri, s katerimi se je skupaj vozila v službo. V zadnjih treh dneh so testirali 40 zaposlenih, vendar novih okužb niso odkrili. Prav tako okužb ni pri bolnikih.

Foto: STA