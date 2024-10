Za varnost so ključne preventivne aktivnosti, je poudaril generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Oktobra bodo zato potekale številne aktivnosti v okviru kampanje, s poudarkom na varnosti pri sončnih elektrarnah, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar je napovedal, da bodo ta mesec za javnost odprli vrata gasilskih domov. Obiskujejo tudi šole in vrtce ter osveščajo mlade in starejše o varnostnih ukrepih.

Predsednik komisije za preventivo pri združenju slovenskih poklicnih gasilcev Luka Piko pa je poudaril, da je hitro in organizirano ukrepanje ob začetnem požaru ključnega pomena.

Po besedah predsednika upravnega odbora pri Slovenskem združenju za požarno varstvo Aleša Juga so najpogostejša tveganja za požare povezana s stanovanjskimi in poslovnimi stavbami, zlasti ob začetku kurilne sezone, ko je ključna skrb za čiščenje kurilnih naprav in požarno preventivo. "Žal vsako leto še vedno beležimo smrtne žrtve zaradi tovrstnih požarov," je dejal.