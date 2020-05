Odpuščena sindikalista opozarjata na ignoranco državnih institucij

Potem ko sta predsednik in podpredsednik Sindikata VIR Prodnik Tomaž Ličen in Blaž Jazbec, ki se znotraj Komunalnega podjetja Prodnik zavzemata za zaposlitev agencijskih delavcev, minuli teden ostala brez službe, zdaj opozarjata na ignoranco inšpekcij in policije ter pozivata k zagotavljanju spoštovanja delovne zakonodaje in pravic zaposlenih, piše STA.

Ličen in Jazbec v odprtem pismu, med drugim naslovljenem na medije, opozarjata, da sta se na pomoč pri zagotavljanju spoštovanja delovne zakonodaje in pravic zaposlenih obrnila že na več naslovov, a zaman.

Med drugimi sta pisala več kot 75 občinskim svetnikom občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin, a sta se odzvala le dva.

"Župani in svetniki, ki nas ignorirajo, v nekaterih medijih razlagajo, da morajo uradni organi izpeljati postopke, da imajo zvezane roke in da ne morejo nič narediti," navajata. Tega ne razumeta, saj so omenjene občine lastniki Prodnika, zato lahko zahtevajo izvedbo skupščine in zamenjavo nadzornega sveta. "Za to ne potrebujejo odločitev policije in tožilstva ali morebitnih inšpekcij," opozarjata, piše STA.

Odpuščena sindikalista se čudita, da nobenega župana ali svetnika ne zanima noben dokument ali dokaz, s katerimi razpolagata. "Ne razumeva in ne moreva razumeti, da svetniki zavestno ne želijo videti stvari, ker bi potem morali odreagirati in ukrepati," pišeta.

Prav tako ju kljub pozivom doslej ni kontaktiral nihče iz policije, upravne inšpekcije ali delovne inšpekcije. "Delovna inšpekcija ne odreagira že nekaj mesecev," sta razočarana. Sprašujeta se, kdo je inšpektorica, ki v vsem tem času ni imela časa priti do njiju in preveriti njunih navedb.

Jazbec in Ličen tako premlevata, kako prepričati uradne organe, "da začnejo opravljati svojo funkcijo in zaposlenim na komunali omogočijo zgolj in izključno pošten postopek", piše STA.

Razvoj dogodkov po njunih besedah dokazuje, da imamo v Sloveniji pravni red in uradne institucije le za varstvo privilegiranih. Počutita se kot drugorazredna državljana brez pravic in zaščite.

V tej luči zdaj na pomoč kličeta tudi druge sindikate.

Preko agencije dela že 20 let

Sindikat VIR Prodnik je bil ustanovljen januarja letos in šteje 22 članov. Ustanovljen je bil s ciljem urediti nepravilnosti okoli agencijskega dela v podjetju. Komunalno podjetje Prodnik ima namreč prek agencije za posredovanje dela Kariera najetih nekaj manj kot 30 agencijskih delavcev, enega od njih že več kot 20 let, vsem pa naj bi bile kršene številne pravice, piše STA.

V podjetju, tako pred časom Jazbec za STA, za njihove pozive niso imeli posluha, direktor Marko Fatur pa naj bi dobro sodeloval s "starim" sindikatom, na čelu katerega je že leta Boštjan Novak. Prav ta po Jazbečevih besedah že ves čas žuga, "da bo direktor odpustil vsakega, ki se bo vpisal v sindikat VIR Prodnik". To naj bi se tudi zgodilo; v Prodniku so namreč odpustili tri agencijske delavce.

Tudi sicer naj bi bil strah pred izpostavljanjem zaposlenih velik, saj naj bi v podjetju obračunali z vsakomer, ki bi si denimo dovolil o dogajanju spregovoriti v medijih.

Vse očitke vodstva ostro zavračata

Marca oziroma aprila sta tako opomin pred odpovedjo zaposlitve dobila še Ličen in Jazbec osebno. Ne glede na to se nista vdala, minuli teden pa sta nato dobila odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Vse očitke vodstva ostro zavračata. Eden od glavnih razlogov za odpoved pogodb pa naj bi bil, da je Novak oba sindikalista, ki jima je sicer v podjetju nadrejen, prijavil, da nad njim izvajata mobing, še piše STA.