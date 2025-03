Od petka pogrešajo 18-letno Anjo iz Žirov

Policisti Policijske postaje Škofja Loka so bili danes, 9. marca 2025, nekaj čez 10. uro, obveščeni o pogrešani osebi 18-letni Anji Jenko iz Žirov. Anja je suhe postave, visoka okoli 160 centimetrov, dolgih svetlih las do sredine hrbta. Oblačila in obutev pogrešane niso znana.