Nova afera DRSI: vodstvo izgubilo podporo ministra Vrtovca?

V zadnjih tednih, ko so oči javnosti uprte v boj z novim koronavirusom in ko se je javno življenje v Sloveniji zaradi tega ustavilo, so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (Drsi) izbirali izvajalca za več kot pet milijonov evrov vreden posel. Gre za projekt postavitve centralnega nadzornega sistema SCADA, ki je namenjen krmiljenju in nadzoru naprav na železniški infrastrukturi, ki imajo varnostno relevantne lastnosti.

Petmilijonski sporni posel

Direkcija je 25. marca sprejela odločitev, da projekt zaupa skupini podjetij Metronik, Ostria in Siemens Mobility, za izvedbo pa bo država omenjenim družbam plačala 5.437.814 evrov. A dokument, ki so ga pridobili na Planetu, kaže, da je bila ponudba druge skupine podjetij za dobrih 155 tisočakov cenejša - družbi Iskratel in Kranj Comita sta svojo ponudbo ocenili na 5.282.600 evrov.

Zakaj je zmagala dražja ponudba?

Obe prispeli ponudbi so na direkciji točkovali na osnovi treh kriterijev: ponujene cene, dolžine garancijske dobe in izvedbe del brez podizvajalcev, z lastnimi kadrovskimi sposobnostmi. Čeprav je bila ponudba prve skupine podjetij za 155 tisoč evrov cenejša in je v tej kategoriji dobila več točk, v drugem kriteriju (dolžina garancijske dobe) ni dobila nobene točke, saj je ponudila 60 mesecev garancijske dobe, konkurenca pa 84 mesecev.

"Dražja ponudba je ekonomsko ugodnejša"

Na Direkciji so tako posel dodelili skupini podjetij, ki je oddala 155 tisočakov dražjo ponudbo, ob tem pa v pojasnilu zapisali, da je "prednost izbrane ponudbe v razmerju do drugouvrščene ponudbe, da je ponudba ekonomsko ugodnejša. Ponudba ponudnika Iskratel d.o.o., Kranj, Comita d.d. je zavrnjena iz razloga, ker je po merilih ekonomsko manj ugodna od izbrane ponudbe."

Nepravilnosti pri razpisu? Po neuradnih informacijah Planet TV naj bi Direkcija v nasprotju z zakonom, prakso in lastnimi navodili izbranega ponudnika dvakrat pozvala na predložitev vsebinsko enakih dokazil o nekaznovanosti, saj naj bi podjetje Metronik prvič predložilo neustrezna dokazila. Pri čemer je naročnik tudi v lastnem pozivu izrecno navedel nauk o izločitvi ponudbe, v primeru nepravilne ali nepravočasne dostave teh dokazil.



Pri izbrani ponudbi naj bi bilo po neuradnih podatkih tudi nekaj nepravilnosti pri referencah. Vsaj ena referenca naj bi bila sporna, ker naj bi bila podpisana s strani napačne pravne osebe, ki te reference ni pooblaščena podpisati. Več referenc naj bi bilo podpisanih med konzorcijskimi partnerji samimi, namesto pri javnem naročniku/investitorju, ki je bil nosilec projekta.



Prav tako naj bi imeli izbrani ponudniki v eni od referenc neresnične navedbe in naj ne bi zadostili zahtevam naročnika, da sta vodja in vodja gradnje dve različni osebi. Manjkali naj bi tudi pozivi naročnika in dopisi, s katerimi je Metronik dopolnjeval/pojasnjeval svojo ponudbo (postopkovni prekrški naročnika).

Za pojasnila in odgovore na obtožbe smo se z vprašanji obrnili na Direkcijo. Prav tako smo vprašanja o tem, ali vodstvo Direkcije še uživa njegovo zaupanje, naslovili tudi na ministra za promet Jerneja Vrtovca. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo. Po neuradnih informacijah so sporni razpis sicer vodili nižji nivoji Direkcije.

Napovedane odmevne menjave

Po informacijah Planet TV naj bi vodenje DRSI od aktualne vršilke dolžnosti Monike Pintar Mesarič že v kratkem prevzela Ljiljana Herga, trenutno vodja Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost na Direkciji.

Monika Pintar Mesarič (desno) naj bi delo nadaljevala na enem od direktoratov v okviru ministrstva za infrastrukturo. Foto: STA

Kdaj natančno naj bi do menjave prišlo, še ni znano. Pintar Mesaričevi pa naj bi bila po nekaterih informacijah ponujena zaposlitev na enem od direktoratov v okviru ministrstva. O nadaljnji usodi njenega bolj znanega namestnika Damirja Topolka pa se bo odločila nova direktorica.

Kakšna bo usoda Damirja Topolka, namestnika direktorice državne agencije za infrastrukturo, bo odločila nova direktorica. Foto: STA

Topolko: afera maketa in vrnitev po šestih dneh

Topolko je bil na majavem stolčku že vse od lanskega februarja, ko je takratni premier Marjan Šarec zahteval njegov odstop zaradi razvpite afere maketa. Zaradi sporne makete drugega tira Divača-Koper je pred tem odstopil takratni okoljski minister Jure Leben, Šarec pa je zahtevo po odstopu Topolka komentiral z besedami, da cene preteklih dejanj ne bi smel nositi le Leben, ampak tudi drugi vpleteni.

Alenka Bratušek je dolgo čakala z menjavo Topolka, ki pa se je ekspresno vrnil v DRSI, s to razliko, da je imel za tri razrede nižjo plačo. Foto: Ana Kovač Na vrh DRSI je Topolko sedel leta 2015, ko ga je na ta položaj imenoval takratni minister Peter Gašperšič (SMC). Alenka Bratušek ga je razrešila sredi lanskega avgusta, več mesecev po zahtevi Šarca, in sicer v skladu z zakonom o javnih uslužbencih, po katerem lahko funkcionar v enem letu od nastopa svojega mandata razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine.

S 1. septembrom je nato vodenje DRSI kot vršilka dolžnosti prevzela Monika Pintar Mesarič. Le šest dni kasneje pa se je Topolko vrnil na DRSI, po tem, ko ga je Pintar Mesaričeva imenovala za svojega namestnika.

V aferi maketa je imelo glavno vlogo podjetje Art Rebel 9, ki je ceno za izdelavo makete drugega tira Divača-Koper postavilo pri 133.590 evrih. Po tem, ko jih je DRSI izbral, so izdelavo zaupali podizvajalcu, podjetju RPS, ki je prav tako sodelovalo na razpisu in ponudilo ceno 60.581 evrov. Art Rebel 9 pa je s tem kršil pogodbo, saj bi moral maketo izdelati sam, zaradi te kršitve pa so pogodbo razveljavili. Kasneje so se v javnosti pojavila tudi dopisovanja vpletenih v projekt. Decembra lani so ljubljanski kriminalisti zaradi afere maketa vložili štiri kazenske ovadbe.