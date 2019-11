Neznanec se je spravil nad kmete: v koruzo podtaknil celo šibre #video

Sabotaža pomurskih kmetov bi se lahko končala tragično. Neznani storilec jim v koruzo ni podtikal samo kovinskih cevi, ki so jim uničile stroje, ampak tudi nevarne naboje s šibrami, zaradi katerih bi lahko pri delu celo umrli. V dobrih dveh mesecih je neznani storilec na območju vasi Negova in širšem območju Gornje Radgone in Benedikta uničil že 20 kombajnov za siliranje in žetev. Naboji s šibrami pa bi skoraj vzeli življenje kmetu Aljažu Bratuši, ki se lahko zahvali le sreči, da je nevarne naboje s šibrami odkril, preden bi jih požel. Kmetje tik pred zimo ne morejo požeti krme, zato je ogroženih tisoč glav živine, po novem pa tudi njihova življenja.

V septembru so se začeli kombajni na območju občin Benedikt in Gornja Radgona kvariti kot po tekočem traku. Nepridiprav je z nastavljanjem palic iz nerjavečega jekla v preteklih tednih povzročil že ogromno škode na kombajnih. Da pa bi bila zadeva še hujša, so pred dnevi našli celo plastenko z naboji in šibrami.

Kmete je strah napada, zato se ne želijo izpostavljati

Kot poročajo Slovenske novice, se je to zgodilo v Negovi, na poljih družine Bratuša. Če bi rezila kombajna prišla v stik s plastenko, bi v preteklih dneh morda celo poročali o tragediji. K sreči se to ni zgodilo, a je dogodek vpletene očitno precej pretresel.

Kaj si mislijo o takšnem početju, ki je celo ogrozilo življenje mladih kmetovalcev, je ekipa Planeta želela preveriti tudi pri Bratuševih, ki pa zaradi občutljivosti tematike pred kamero niso želeli.

Podoben odgovor smo dobili tudi od drugih kmetov in kombajnistov, ki so bili v preteklih meseci oškodovani. Bojijo se namreč, da bi lahko bili znova tarča napada. Plastenka z naboji in šibrami pa je bila zgolj vrh ledene gore. V zadnjem mesecu dni je namreč vandal pri Bratuševih z gnojnico zalil vhodna vrata in avtomobil, prav tako pa je med seno nastavil žice. Če bi jo živina zaužila, bi poginila.

Policija storilca še išče

Policija storilca še vedno išče, z informacijami o zadnji najdbi in preiskavi pa je zelo skopa. So pa potrdili, da v primeru najdene plastenke ni šlo za eksplozivno telo. "Glede najdbe sumljivega predmeta na območju Policijske postaje Gornja Radgona, o katerem sprašujete, vas obveščamo, da v danem primeru ne gre za eksplozivno telo in je bil predmet posredovan v nadaljnjo preiskavo, vendar analiz še nimamo," so zapisali na policiji.

Kmetje se ob tem sprašujejo, če bo potrebna hujša tragedija, da se bodo stvari premaknile z mrtve točke. Za konec spomnimo še, da je bilo letos uničenih kar 20 kombajnov, za poškodbe pa za zdaj ni odgovarjal še nihče.