Neznanca v Mariboru ukradla ovojnico s 30 tisoč evri

Včeraj malo po 17. uri sta 33-letnica na banki v centru Maribora dvignila 30 tisoč evrov gotovine in jo spravil v ovojnico. Nato je skupaj z 80-letno babico pdšla z dvigalom v garažo nakupovalnega centra Citz, kjer sta plačali parkirnino in se spustili v kletno etažo.

V dvigalu sta se jima pridružila moška stara okrog 40 let. Eden od njiju je 33-letnici neopazno odtujil ovojnico z denarjem. Eden od moških je imel brado in je bil oblečen v modro srajco z dolgimi rokavi, modre hlače in športne copate z belimi vezalkami. Čez ramo je imel črn suknjič.

Drugi, ki je imel rahlo plešo, je imel oblečeno črno majico s kratkimi rokavi in modre jeans hlače ter obute črne čevlje

Ženski sta nato v kletni etaži izstopili iz dvigala, moška pa sta se z dvigalom vrnila v pritličje.

Vse ki bi neznana storilca prepoznali ali bi karkoli vedeli o njiju ali njunem dejanju prosimo, naj takoj pokličejo policijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.