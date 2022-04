V ljubljanski osnovni šoli s stropa odpadel omet, poškodovanih pet otrok #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po naših informacijah je v Osnovni šoli Miška Kranjca v Dravljah v Ljubljani v eni izmed učilnic sredi pouka s stropa na učence 8. razreda odpadel del ometa. Po prvih podatkih je lažje poškodovanih pet otrok, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Del ometa je odpadel v času pouka, ko so bili v učilnici prisotni učenci 8. razreda. Policiste so o dogodku obvestili okoli 12. ure. Po prvih informacijah je lažje poškodovanih pet otrok. "Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka. Obveščen je bil tudi pristojni gradbeni inšpektorat. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še sporočili s policije.

Ravnatelj je o incidentu obvestil starše. Nihče naj ne bi bil huje poškodovan, so pa pretreseni, smo izvedeli od staršev otrok, ki obiskujejo omenjeno osnovno šolo. Na šoli sicer trenutno potekajo gradbena dela.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

V omenjeni osnovni šoli na naša vprašanja ne želijo odgovarjati, kot so nam povedali v telefonskem pogovoru, je ravnatelj odsoten. Po elektronski pošti nam je ravnatelj Tadej Šeme sicer odgovoril, da bomo v kratkem prejeli izjavo ljubljanske občine.