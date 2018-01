Neuradno: policija preverja, ali je na avtobusu bomba #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video: Planet TV / Andrej Peroša

Policija na mejnem prehodu Dragonja po neuradnih informacijah preverja, ali je na enem od avtobusov bomba. Avtobus ima puljsko registracijo, na njem pa naj bi bilo manj kot deset potnikov.

Dimitrij Marušič s PU Koper o prisotnosti bombe pravi, da zadevo še preiskujejo. "Vsi so tam, delajo, rešujejo in bomo videli, kako bo," dodaja.

Foto: Andrej Peroša

"Obravnavamo sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Preiskava poteka. Zaradi preiskave in zaradi zavarovanja ljudi in premoženja je mejni prehod zaprt za ves promet v obe smeri. Promet za vsa vozila, razen tovorna, poteka prek mejnega prehoda Sečovlje," so še sporočili s policijske uprave.

Foto: Andrej Peroša