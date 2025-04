Nesreča na "štajerki", zaprt prehitevalni pas

Na štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče za Blagovico proti Ljubljani. Ostaja zastoj, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Trojane. Zastoji so tudi na regionalni cesti, na posameznih odsekih med Trojanami in Lukovico. Na cesti Ločica - Trojane je v rondoju Trojane močno oviran promet ter zaprt pas za uvoz na avtocesto iz smeri Izlak. Na cesti Trzin - Črnuče je pred križiščem z Dunajsko cesto zaprt en prometni pas proti Ljubljani, nastal je daljši zastoj.

