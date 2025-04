Nesreča na gorenjski avtocesti, predor Šentvid občasno zapirajo #foto #video

Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med priključkom Brod in Šmartno proti Kranju. Ostaja zastoj, zaradi varnosti občasno še naprej zapirajo predor Šentvid, poroča prometnoinformacijski center.

Zaradi prometne nesreče sta bila kratek čas zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkoma Brod in Šmartno v smeri proti Kranju. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj ostaja.

Foto: Prometno informacijski center za državne ceste Foto: Prometno informacijski center za državne ceste

Preden se odpravite na pot preverite, kakšno je stanje na slovenskih cestah.