Nekdanji predsedniki na kosilu pri Židanu #video

Aktualni predsednik državnega zbora Dejan Židan je v restavraciji državnega zbora gostil nekdanje predsednike parlamenta. Od dvanajstih povabljenih so se kosila udeležili samo štirje. Na jagenjčka in domače njoke so prišli Janez Podobnik, Borut Pahor, Ljubo Germič in Milan Brglez.

Pred kamerami so bili precej zadržani, za zaprtimi vrati zasebnega kosila pa ob zlati radgonski penini in rumenem muškatu precej bolj sproščeni. Morda tudi zato, ker ni bilo Hermana Rigelnika, ki je pred leti v državnem zboru prepovedal točenje alkohola, so poročali v oddaji Planet 18.

Vabilo v zasneženi hram demokracije je nekdanjim predsednikom državnega zbora v čast poslal prvi med enakimi.

Od dvanajstih nekdanjih predsednikov so se vabilu odzvali le štirje, prvi je prišel Janez Podobnik, ki zdaj službuje v mednarodni nevladni organizaciji ICPE.

Naslednji je prišel Ljubo Germič, ki je iz državnega zbora odšel na Energetiko Maribor, z Židanom pa si delita strast do glasbe.

Prišel je tudi predsednik Borut Pahor – edini, ki je predsedoval tako državnemu zboru, vladi kot tudi državi. Vabilu pa se je odzval tudi zdajšnji evropski poslanec Milan Brglez.

Židan je obljubil, da bo meni dober, sestavljen iz slovenskih sestavin – grahova juha z žličnikom tolminske skute, domači njoki s slanino in radičem, jagenjček na muškatni buči, gobov pire in zvitek jajčevca. Za sladico pa ledena torta s poširanim kakijem in Židanova najljubša – kava.

A čeprav kamer niso spustili bližje, je bilo menda vzdušje sproščeno. Židan pa naj bi bil dober gostitelj, ki je zabaval tudi s šalami, so še poročali.