Ne le na morju, galebi gnezdijo tudi v Ljubljani

Zadnje čase je mogoče opaziti povečano populacijo galebov v mestnih središčih, in čeprav prevladuje prepričanje, da ta vrsta ptic večinoma živi ob morju, v resnici ni tako. V Ljubljani so rumenonogi galebi, ki so sicer najbolj razširjeni na Obali, postali celoletni gostje. V prestolnici so začeli gnezditi okoli leta 2005. Ni pa Ljubljana edino urbano okolje, kjer je te ptice mogoče opaziti. Leta 1999 so opazili gnezdenje v Sežani, leta 2012 tudi v Mariboru, kjer odtlej gnezdijo vsako leto.