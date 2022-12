Nasveti za prihranke na enem mestu - zavarovanja, elektrika in hrana

Oglasno sporočilo

Vse se začne z dobrim načrtovanjem in pregledom situacije na bančnem računu. Kako začeti? Spodaj namigi ekipe WIZ zavarovanja, ki že 10 let riše nasmehe svojim zavarovancem z ugodnejšimi spletnimi sklenitvi zavarovanj.

Začnimo z načrtovanjem: papir na mizo, pisalo v roke

S pomočjo bančnih izpiskov naredimo pregled za tri mesece nazaj. Koliko mesečno ali letno namenimo posameznim stroškom? Tako se vprašajmo za vsako področje. Nato pripravimo seznam prihodkov in odhodkov. Zabeležimo vse prihodke in odhodke razdelimo na tri dele:

Redni mesečni ali letni stroški – pogosto fiksni zneski: račun za elektriko, vodo, RTV naročnina, zavarovanja, kredit, leasing, vrtec, obroki za nakup naprav, račun za mobilni telefon ... Ostali mesečni stroški: nakupovanje živil, higienskih pripomočkov, čistil,... »Goodies« ali bonbončki: oblačila, čevlji, kozmetika, tehnologija, potovanja, izleti, kulinarična doživetja, rojstnodnevna in praznična darila, naročnine na aplikacije in medije ...

Varčevanje dodamo glede na svoje zmožnosti. Je to fiksni znesek, ki ga damo »na stran« ne glede na ostalo potrošnjo ali je ta odvisen od tega, koliko nam na koncu meseca sploh ostane? Razmislimo pošteno o svoji finančnih transakcijah – katere so nujne, katere nepotrebne.

Prihrani z dejanji

Preverjeno: največ lahko takoj, že v enem mesecu, prihranimo pri obisku živilskih trgovin. Kako?

Vsako nedeljo načrtujmo svoj jedilnik za cel teden, v trgovino pojdimo le z nakupovalnim listkom. Impulzivno nakupovanje, ko smo lačni, odsvetujemo!

Premišljeno načrtujmo svoje obroke . Večerje med tednom sicer lažje skuhamo sami, največkrat ovire nastopijo pri organizaciji kosila med službo.

. Večerje med tednom sicer lažje skuhamo sami, največkrat ovire nastopijo pri organizaciji kosila med službo. Veliko enostavneje je jesti zunaj, v restavraciji, kot si obrok prinesti od doma. Kaj pa, če poskusimo in si damo izziv: namesto dnevnega kosila zunaj, ki nas navadno hitro stane okoli 8 €, prejšnji dan ob večerji skuhamo porcijo več in jo prinesemo s seboj v službo.

Kako je s prihranki pri zavarovanjih?

Najverjetneje imamo vsaj dve zavarovanji: avtomobilsko in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Temu seznamu vas veliko doda še zavarovanje za tujino, nezgodno zavarovanje, zavarovanje mladega voznika, zavarovanje kužka, kolesarsko zavarovanje, smučarsko ... Seznam bi lahko še podaljšali! Predlagamo pregled obstoječih zavarovanj in top ponudnikov. Ne pozabimo še na praktična in običajno nekoliko ugodnejša spletna zavarovanja, ki jih lahko uredimo v zadnjem hipu, nudijo vse potrebne informacije in so tudi za manj vešče »digitalce« lahka rešitev. Iz udobja domačega kavča.

Preglejmo še vse obstoječe naročnine za televizijo in mobilno naročnino: koliko plačujemo, kdaj nam preteče pogodba in kakšne cene so trenutno na trgu?

Kako je s porabo električne energije?

Pazimo, da aparate za pranje oblek ali posode vklopimo v času nižje tarife. Navadno je to med 10. in 6. uro zjutraj ter med vikendi in prazniki. Če ne vemo, kakšna je naša poraba in naročnina pri ponudniku, jih kontaktiramo. Drugi nasveti za prihranke:

ugašajmo luči, tuširajmo se na hitro, kopeli odsvetujemo.

Grelnik vode ali »bojler« za ogrevanje vode je namreč eden večjih porabnikov električne energije in pomembno vpliva na strošek električnega računa, nastavi »varčevalni - eco mode«.

Veliko porabi tudi pečica, zato jo pri praznični peki izklopimo 10 minut pred koncem pečenja – rezultat bo preverjeno enak.

Praznične lučke? Ponoči jih obvezno ugasnimo – nevarnost stika in požara!

Spremljajmo svoje transakcije 3 mesece

Primerjajmo nove mesece v katerih lahko aktivno spremenimo svojo potrošnjo, s prejšnjim obdobjem. Z upoštevanjem naših nasvetov bo razlika očitna.

Razkrivamo še en način kako do cenejšega zavarovanja

