Naftni derivati cenejši

Cene, ki bodo veljale do vključno 9. septembra, so se znižale ob nespremenjenih trošarinah. Tudi marže, ki so pri gorivu na servisih zunaj avtocest in hitrih cest omejene, so ostale enake.

Je pa vlada v ponedeljek na dopisni seji s spremembo uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije odpravila oprostitev plačila tega prispevka pri dizelskem gorivu.

Cene omenjenih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.