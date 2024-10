Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri nadzoru lesenega pakirnega materiala ugotovila, da nekatere lesene palete nosijo slovensko uradno oznako, ki že več let ni v uporabi. Obstaja velika verjetnost, da gre za ponarejene palete, izdelane v neodobrenih obratih. Te palete lahko predstavljajo tudi varnostno tveganje.

Inšpektorji so avgusta med nadzorom pri enem od kupcev palet prestregli več pošiljk novega lesenega pakirnega materiala z oznako ISPM 15 SI-409743 HT in dodatnimi komercialnimi oznakami za palete EPAL SŽ 001-2-.

Kot so v sporočilu za javnost opozorili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, navedena oznaka ISPM 15 že več kot deset let ni v uporabi in nima več odobritve uprave. Prav tako je bilo v okviru nadzora ugotovljeno, da palete niso bile izdelane v odobrenem obratu in v skladu s komercialnimi standardi, zato se obravnavajo kot ponarejene.

"Tako označene nove palete niso obdelane v skladu z mednarodnim standardom ISPM 15 in pomenijo tveganje za širjenje škodljivih organizmov rastlin, ki lahko povzročajo veliko ekonomsko ali okoljsko škodo. Poleg uporabljene neveljavne uradne oznake so bile oznake nečitljive, slabo vidne ali pomanjkljive," so zapisali.

Izvozniki tvegajo visoke stroške zavrnitve pošiljk

Kupci palet z navedenimi oznakami naj kontaktirajo fitosanitarnega inšpektorja na krajevno pristojnem območnem uradu uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Tudi sicer je bila kakovost teh palet zelo slaba, zato kupce opozarjajo, da te palete poleg fitosanitarnega tveganja pomenijo tudi določeno varnostno tveganje. Kot so pojasnili, zaradi slabše kakovosti te palete namreč ne zagotavljajo ustrezne nosilnosti in varnega manipuliranja z blagom na samih paletah. Izvozniki, ki za izvoz pošiljk v tretje države uporabijo takšne palete, tako tvegajo visoke stroške zavrnitve pošiljk.

"Kupce opozarjamo tudi, da je v primeru nizkih cen palet EPAL velika verjetnost, da so palete izdelane v neodobrenih obratih ter so ponarejene oziroma ne izpolnjujejo standarda ISPM 15 in zahtev za komercialne oznake," so še zapisali.