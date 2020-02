Na štajerski avtocesti sodra in močnejši nalivi ovirajo promet

Sodra, ki je padla ob močnejši nevihti z nalivom, ponekod na štajerski avtocesti, med Celjem in Mariborom ovira promet.



Fotografija prihaja iz območja tunelov Golo rebro. Hvala Drejci B za poročanje. pic.twitter.com/wzrIsxhn8m — Neurje.Si (@NeurjeSi) February 26, 2020

Danes čez dan bo oblačno s padavinami, nastajale pa bodo tudi nevihte. Čez dan se bo hladilo, meja sneženja pa se bo sredi dneva in popoldne ponekod v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa proti večeru burja. Popoldanske temperature bodo od 0 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj Celzija.

Ponekod na Koroškem je dopoldan močno snežilo, poroča portal Neurje.si, na štajerski avtocesti med Celjem in Mariborom pa je promet ovirala sodra, ki se je prijemala cestišča.

Gibanje temperatur:

Ponekod na Koroškem že močno sneži. Fotografija prihaja iz okolice Črne na Koroškem.



Branka Potisek, hvala za poročanje. pic.twitter.com/2LryLI8IJn — Neurje.Si (@NeurjeSi) February 26, 2020

Kakšno vreme nas čaka jutri?

Ponoči bodo padavine povsod ponehale, do jutra se bo zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Burja na Primorskem bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v alpskih dolinah do -10, ob morju okoli 4 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva pretežno jasno, dopoldne bo po nekaterih nižinah še megla. Popoldne in zvečer se bo krepil jugozahodni veter, postopno se bo pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Slovenj Gradec - Zgornji Dolič, Mislinja. Foto: Prometno-informacijski center

Sneži lahko tudi v noči na petek

V noči na petek bo ponekod prehodno deževalo, meja sneženja bo na okoli 700 metrov nadmorske višine. V petek se bo zjasnilo, pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. V soboto na vzhodu še delno jasno, drugod se bo od zahoda pooblačilo. Pihal bo jugozahodni veter.