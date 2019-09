Na Raduhi se je smrtno ponesrečil 23-letni planinec

Na območju Raduhe je v ponedeljek potekala iskalna akcija za pogrešanim 23-letnim planincem. Gorski reševalci so ga okoli 18.45 našli mrtvega pod zavarovano potjo v severni steni Raduhe. Po ugotovitvah policistov je pri sestopu zdrsnil okoli sto metrov v globino in zaradi poškodb umrl. Policisti na kraju niso ugotovili sumljivih okoliščin.

Kot so danes še sporočili s Policijske uprave Celje, so bili o pogrešanju 23-letnega planinca obveščeni v ponedeljek ob 15.40. V iskalni akciji so sodelovali gorski reševalci s Celjskega in iz Koroške.