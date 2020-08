Na Pohorju spet bodeča žica #foto

Policisti so bili o dogodku obveščeni v sredo zjutraj. 50-letni osumljenec je čez gozdno pešpot na Martnici med dve drevesi napeljal gradbeno mrežo, na vrhu pa še bodečo žico in tako zaprl pot. Oviro je nastavil za ovinkom in gostejšim rastjem. S tem je ogrozil varnost številnih pohodnikov in kolesarjev, ki se vozijo po tem delu Ruškega Pohorja. Policisti so sporočili, da se tokrat na srečo ni nihče poškodoval.

Po ogledu kraja in zbiranju informacij so prišli na sled 50-letnem Rušanu, proti kateremu so že vložili kazensko ovadbo in ga že kazensko ovadili Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru. Seveda tudi preverjajo, ali je osumljenec nemara vpleten tudi v druga, podobna, na Pohorju že obravnavana kazniva dejanja.

Foto: PP Ruše