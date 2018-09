Na Arsu do zdaj prejeli tri vloge za sodelovanje pri izdaji okoljskega dovoljenja Magni

Potem ko se je v sredo iztekla enomesečna javna razprava o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za Magnino lakirnico v Hočah, je agencija za okolje (Arso) do petka prejela tri vloge za vstop v postopek. Kot so pojasnili na agenciji, so jih oddali občina Miklavž, Zveza ekoloških gibanj Slovenije in Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov (ROVO).

Na Arsu so prejeli tudi mnenje in pripombe Ekološke iniciative Rače, sicer pa se rok za oddajo vlog po pošti izteče danes, tako da bo dokončen seznam vlagateljev znan v naslednjih dneh.

Arso bo vložene pripombe posredoval Magni, sledila bo ustna obravnava

Arso bo o upravičenosti vlagateljev odločal šele po izteku roka za oddajo vlog in v zvezi s tem izdal sklep. Takrat bodo vložene pripombe najprej posredovali investitorju, torej multinacionalki Magna, da se do njih opredeli.

Ko bo odločeno o vstopih v postopek in statusu stranskih udeležencev, bo razpisana ustna obravnava, tej pa bo sledil zaključni postopek glede izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, so še pojasnili na Arsu.

V konkretnem postopku gre za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov in površinske obdelave snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil.

ROVO v celoti nasprotuje izdaji okoljskega dovoljenja za Magnino lakirnico

Medtem ko v Združenju ekoloških gibanj danes niso bili dosegljivi za dodatna pojasnila, ROVO, za katerega bi kot stranski udeleženec v postopku sodeloval Gorazd Marinček, v celoti nasprotuje izdaji okoljskega dovoljenja za Magnino lakirnico.

Kot je razvidno iz njihove zahteve za vstop v postopek, to utemeljujejo z zakonom o vodah, ki med drugim navaja, da je gradnja takšnega objekta in naprave na vodovarstvenem območju prepovedana. Ob tem opozarjajo, da je prepoved gradnje naprav za proizvodnjo, v katero so vključene nevarne snovi, absolutna in ne dopušča nobenih izjem.

V postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za Magno bi združenje ROVO zastopal Gorazd Marinček. Foto: STA

Prav tako naj bi bila po njihovem mnenju nezakonita oktobra lani podpisana pogodba o izvedbi strateške investicije, saj naj bi bila v neskladju celo z zakonom o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica. Kot so zapisali med pripombami, naj bi bila pogodba zato nična in neveljavna.

V ROVO zato od Arsa zahtevajo, da zaradi nepravilne rabe materialnega prava in nepravilno ugotovljenega stanja zaradi nezakonitega občinskega prostorskega načrta po uradni dolžnosti izvede revizijo izdaje okoljevarstvenega soglasja oziroma naj ministrstvo za okolje in prostor po nadzorstveni dolžnosti odpravi po njihovem mnenju nezakonite podzakonske akte.

Občina Miklavž spet opozarja na obremenjenost kanalizacijskega omrežja

Občina Miklavž na Dravskem polju med svojimi pripombami znova opozarja predvsem na obremenjenost kanalizacijskega omrežja in v tej zvezi zahteva izvedbo vseh ukrepov, ki bodo omogočili njegovo varno delovanje. Tudi v omenjeni občini imajo pomisleke zaradi nevarnosti vpliva na podzemne vode vodovarstvenega območja.

Med drugim jih skrbi morebitna onesnaženost zraka, zato predlagajo stalni monitoring zraka tudi v njihovi občini. Ker naj bi Magna po novem na streho objekta namestila tudi sončno elektrarno, predlagajo še dopolnitev požarnovarnostne študije.

Prva faza Magnine naložbe v Hočah se bliža koncu. Redno proizvodnjo naj bi v objektu po napovedih zagnali prihodnjo pomlad. Foto: Matjaž Vertuš

Kot je znano, se prva faza Magnine naložbe bliža koncu. Avstrijsko-kanadska avtomobilska multinacionalka pa poskusni zagon lakirnice načrtuje januarja prihodnje leto, redno proizvodnjo pa prihodnjo pomlad.

Magna je okoljevarstveno soglasje prejela septembra lani. Za status stranke v postopku je takrat zaprosilo kar 72 organizacij in posameznikov. Na Arsu so ga priznali desetim, občini Miklavž ter enemu od lastnikov zemljišč.