MK Group za donacije porodnišnicam v regiji in zaposlene namenil 700 tisoč evrov

MK Group že peto leto zapored v okviru programa Podpora družini nagrajuje svoje zaposlene v Srbiji, na Hrvaškem, v Sloveniji in Črni Gori, ki so v tekočem letu postali starši. V letu 2021 je regijska družba bogatejša za 152 otrok, skupna vsota donacij v ta namen pa znaša že več kot 55 tisoč evrov.

Generalni direktor MK Group Mihailo Janković je ob zaključku regijskega dogodka v Beogradu strnil svoje misli: "MK Group že peto leto zapored namenja denarne nagrade zaposlenim, ki so postali starši. Gre za tradicijo, ki izkazuje odgovornost in skrb za naše zaposlene. Naša družba na ta način izkazuje podporo in kolegialnost v vseh življenjskih trenutkih. Doslej smo v okviru programa Podpora družini nagradili že 700 družin, ki so se razveselile 1.150 otrok, čemur je naša družba namenila več kot 315 tisoč evrov."

Generalni direktor MK Group Mihailo Janković Foto: MK Group

Jelena Galić, predsednica uprave AIK Banke je v okviru srečanja poudarila, da tudi bančna skupina uresničuje program za svoje zaposlene v AIK Banki in Gorenjski banki. "Izjemno me veseli, da že drugo leto zapored iz naše bančne skupine prihaja največje število novorojenih otrok, in še več, letos se je rodilo več otrok kot lani. Vedno znova razveselimo nove člane AIK bančne skupine in prav zato kot banka, usmerjena v prihodnost, vlagamo v naše otroke in naraščaje," je sporočila Galićeva.

Jelena Galić, predsednica uprave AIK Banke Foto: MK Group

Letošnji program Podpora družini se je razširil z velikimi donacijami porodnišnicam v celotni regiji. Tako so se v Beogradu srečanju pridružili visoki predstavniki porodnišnic iz Srbije, Slovenije, s Hrvaške, iz Črne Gore ter Bosne in Hercegovine, ki so skupaj s podpredsednikom MK Group Aleksandrom Kostićem simbolno obeležili začetek izvajanja projektov v okviru donacij.

"Rojstvo otroka je pomemben trenutek za vsako družino in celoten narod. Prav ta misel je bila naš motiv, da program Podpora družini razširimo. Tako letos pozornost namenjamo ne zgolj novopečenim staršem, temveč želimo izboljšati tudi rodnost v vseh državah, kjer poslujemu. Temu letos namenjamo 700 tisoč evrov. Naš cilj je sistemska podpora družinski politiki za povečanje rodnosti. V celotni regiji beležimo približno 140 tisoč rojstev letno, naša želja je, da jim omogočimo prihod v čim boljših pogojih," je dejal Aleksander Kostić. Ob tem se je zahvallil predstavnikom porodnišic ter ministrom za zdravje, ki so obogatili regijsko srečanje in pripomogli k izbiri prejemnikov donacij.

V porodnišnicah, ki so prejele donacijo, se letno rodi približno 16 tisoč otrok. Porodnišnice v Ljubljani, Zagrebu, Cetinji, Sarajevu, Prijedoru in Gradiški bodo deležne obsežnih prenov oziroma bodo prejele novo medicinsko opremo.

Aleksandar Kostić s predstavniki porodnišnic, prejemnicami donacij Foto: MK Group