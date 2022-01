Mineva 70. let od zažiga škofa

Vovka so pred 70 leti neznanci pričakali na železniški postaji v Bršljinu v Novem mestu, kamor je prispel z vlakom, da bi v bližnjih Stopičah blagoslovil obnovljene cerkvene orgle. Vovk je v napadu utrpel hude opekline. Sicer je preživel, a je posledice čutil celo življenje.

Napadalcev niso nikoli odkrili

Napadalci niso bili uradno nikoli odkriti in kaznovani, a so v Katoliški cerkvi na Slovenskem prepričani, da so napad naročile takratne povojne komunistične oblasti, ki so bile sovražno razpoložene do Cerkve.

"Iz poteka dogodkov in ohranjene arhivske dokumentacije Komunistične partije Slovenije je jasno razvidno, da je zažig organiziralo vodstvo partije v sodelovanju s takratno upravo državne varnosti. Neposredni udeleženci zažiga niso bili nikoli kaznovani, še več, oblast se jim je za njihovo dejanje v kasnejših letih bogato oddolžila," so o dogodku ob obletnici zapisali na Slovenski škofovski konferenci.

Njegov prastric Prešeren, škof v postopku beatifikacije

Vovk se je rodil v Vrbi na Gorenjskem, v isti sobi kot njegov prastric, pesnik France Prešeren. Po drugi svetovni vojni je prevzel vodenje ljubljanske škofije. Umrl je leta 1963 v Ljubljani. Leta 1999 so izdali škofijski odlok o začetku postopka njegove beatifikacije. Mnogi mu namreč pripisujejo svetniške lastnosti. Postopek je bil na škofijski ravni končan leta 2007, zadeva pa poslana v odločanje Svetemu sedežu.

Ob obletnici zažiga bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v ljubljanski stolnici nocoj daroval mašo za preganjane kristjane.