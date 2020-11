Rektor mariborske univerze Zdravko Kačič je danes vodstvu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor predal celo-obrazne zaščitne maske, ki so jih razvili v skupnem razvojno raziskovalnem projektu. V sklopu projekta Slomask sicer skupaj z nekaj podjetji še vedno razvijajo tudi pametno in za medicino uporabno masko, ki bo narejena po meri uporabnika.

Zaradi izbruha pandemije novega koronavirusa, ki je prizadela ves svet, sta Univerza v Mariboru in Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor že v prvem valu s partnerji iz gospodarstva zagnala družbeno odgovoren projekt razvoja zaščitnih mask za medicinsko osebje, piše STA.

Prototip, ki temelji na predelavi potapljaške maske

Takrat so razvili in izdelali uporaben prototip, ki je temeljil na predelavi sicer komercialne potapljaške celo-obrazne maske, ob tem pa so jo nadgradili z zaščitnim filtrom. Razvoj zaščitne maske v prvem valu je bila sicer predpriprava na rezervni scenarij, če bi se epidemiološka slika v Sloveniji začela približevati takratnemu črnemu scenariju v sosednji Italiji.

Foto: STA

Obe inštituciji sta v tistem času od trgovca s športno opremo Decathlona kot donacijo prejeli 200 takšnih potapljaških mask, od podjetja Margento R&D pa 200 zaščitnih filtrov. Iz UKC Maribor so v drugem valu epidemije univerzo zaprosili, da maske predela v zaščitne celo-obrazne maske. Univerza se je na prošnjo odzvala in s svojimi raziskovalci ter razpoložljivo opremo izdelala prilagoditvene adapterje.

V sklopu projekta Slomask, ki sta ga univerza in bolnišnica zasnovali skupaj s partnerji iz gospodarstva, in sicer podjetji Roto, Miniplast in Sine, še vedno teče tudi nadaljnji razvoj zaščitne opreme. Gre za razvojno raziskovalni projekt, s katerim želijo razviti in zagotoviti ustrezno proizvodnjo pametnih zaščitnih in za medicino uporabnih mask, ki bodo narejene po meri uporabnika.

Visokotehnološki produkt

Takšna zaščitna oprema bo visokotehnološki produkt, v katerega bodo integrirali vse potrebne senzorje in telekomunikacijske vmesniki za zagotovitev potrebne telemetrije in komunikacije. Prav tako bodo razvili sistem za vpihovanja čistega zraka, kar bo zmanjšalo dihalni napor uporabnika in posledično zagotovilo dobro uporabniško izkušnjo.

Kot še poudarjajo v obeh ustanovah, bo zaščitna maska imela tudi ustrezne rešitve za zdravstveno osebje, ki uporablja očala, ter bo tako tudi slednjim omogočala nemoteno, a hkrati varno izvajanje medicinskega dela.

Foto: STA

Iz mariborskega kliničnega centra sicer danes poročajo o trenutno 186 hospitaliziranih bolnikov s covidom, med katerimi jih je 44 na intenzivnem zdravljenju. Doslej je pri njih umrlo 66 okuženih, medtem ko je bolnišnico zapustilo 288 uspešno ozdravljenih bolnikov s covidom.

Oktobra so v njihovem urgentnem centru opravili 3314 prvih pregledov, kar je zaradi aktualnega epidemiološkega stanja 320 manj kot v enakem obdobju lani. Skoraj prepolovilo se je število prvih pregledov v internistični nujni pomoči (710) in v ORL urgentni ambulanti (384), opazno nižje pa so številke tudi na vseh drugih ne-covid oddelkih z izjemo onkološke urgentne ambulante, kjer so opravili sedem, leto prej pa pet pregledov, še navaja STA..