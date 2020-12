Majda Širca očita Mihi Mazziniju: Gre za lažne trditve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pravica do popravka in odgovora

Na komentar Mihe Mazzinija z naslovom Utrinki virusnega leta, ki se nanaša na njeno delo, se je odzvala nekdanja ministrica za kulturo Majda Širca Ravnikar, ki zanika, da bi mu grozila z odvzemom statusa ali zaradi rezultatov menjala komisije. Odziv nekdanje ministrice, ker to zahteva tudi zakon o medijih, spodaj objavljamo v celoti in brez lektorskih posegov.

V vašem mediju ste v petek, 18.12.2020 objavili kolumno Miha Mazzinija Utrinki virusnega leta, kjer avtor navaja neresnične trditve. Zapiše, da "To, kar dela Simoniti, so počele tudi leve vlade. Ministrica Širca mi je grozila z odvzemom statusa in menjala komisije glede na rezultate. Ravno zaradi nje sem sam vrnil status."

Gre za lažne trditve, saj nisem ne M. Mazziniju ne drugim nikoli grozila z odvzemom statusa ali zaradi rezultatov menjala komisije, ampak vedno sledila odločitvam komisije in služb, ki so preverjale ustreznost pogojev prosilcev za status ali za podaljšanje statusa, še posebej pri tistih samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki jim je država plačevala prispevke.

Še več, da bi bila ta plačila čim bolje urejena, smo med drugim spremenili pogoje za cenzus - na način petletnega povprečenja dohodkov ustvarjalcev in ne enoletnega, ki se je večkrat izkazal za krivičnega. Z avtorjem zapisa imava sicer različna poglede na status samostojnih kulturnih delavcev, a eno so stališča in mnenja, drugo pa navajanje neresnic, ki jih v tem primeru odločno zanikam. Podobne očitke avtorja sem v preteklosti že javno spodbijala.

Skladno z zakonom o medijih in z določili pravice do popravka objavljenega obvestila, zahtevam objavo popravka.

Majda Širca Ravnikar