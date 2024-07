Lumar uspešno izvedel test požarne odpornosti #VIDEO

Pri Lumarju si prizadevajo za zagotavljanje najvišjih standardov varnosti in kakovosti gradnje. V okviru tega so izvedli test požarne odpornosti njihovega najbolj prodajanega konstrukcijskega sistema.

Stena Lumar med požarnim testom. Foto: Lumar

Steno so med testom izpostavili stalnemu ognju in visokim temperaturam okoli tisoč stopinj Celzija. Pri testu se spremljajo trije parametri, ki definirajo požarno varnost: nosilnost, ohranjanje celovitosti in izolativnost.

"Rezultati testa požarne odpornosti potrjujejo odlično požarno odpornost našega konstrukcijskega sistema, ki znaša REI 90. To pomeni, da je naša stena tudi po več kot 90 minutah izpostavljenosti požaru in visokim temperaturam izpolnjevala vse tri kriterije; ohranila je nosilnost, enovitost in odlično izolativnost. Odlična izolativnost se kaže v preprečevanju prenosa visokih temperatur, saj se je ob koncu testiranj temperatura na fasadni strani povišala le za okoli 20 stopinj Celzija," je po uspešno izvedenem testu povedala Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti pri Lumarju.

Požarni test je bil izveden v laboratoriju Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG), vodilnega raziskovalnega inštituta na področju gradbeništva in požarne varnosti v Sloveniji.

Naročnik oglasnega sporočila je LUMAR IG, D. O. O.